مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

المغرب تهيمن على جوائز "الأفضل في إفريقيا 2025" وتحصد 6 ألقاب

كتب : محمد عبد الهادي

10:16 م 19/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 7 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 7 صورة
    ضحي المدني
  • عرض 7 صورة
    صحي المدني
  • عرض 7 صورة
    عثمان معما
  • عرض 7 صورة
    غزلان الشباك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة الإفريقية لعام 2025 تألقًا لافتًا للكرة المغربية، بعدما نجحت في حصد ست جوائز رئيسية، في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، بمدينة الرباط.

وتوج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي متفوقًا على النجم المصري محمد صلاح، كما حصد أسود الأطلس جائزة أفضل منتخب في أفريقيا

الجوائز التي حققها المغرب جاءت على النحو التالي:

أشرف حكيمي أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025

غزلان الشباك أفضل لاعبة في إفريقيا لعام 2025

ياسين بونو أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2025

عثمان معما أفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2025

منتخب المغرب أفضل منتخب في إفريقيا لعام 2025

ضحي المدني أفضل لاعبة صاعدة في إفريقيا لعام 2025

إقرأ أيضًا..

رسمياً.. ماييلي أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 2025

بالسكوتر.. 5 صور لظهور أشرف حكيمي المثير للجدل في جوائز الكان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوائز المغرب في الأفضل بإفريقيا حفل الأفضل في إفريقيا أشرف حكيمي محمد صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة