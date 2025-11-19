المغرب تهيمن على جوائز "الأفضل في إفريقيا 2025" وتحصد 6 ألقاب

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

شهد حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة الإفريقية لعام 2025 تألقًا لافتًا للكرة المغربية، بعدما نجحت في حصد ست جوائز رئيسية، في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، بمدينة الرباط.

وتوج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي متفوقًا على النجم المصري محمد صلاح، كما حصد أسود الأطلس جائزة أفضل منتخب في أفريقيا

الجوائز التي حققها المغرب جاءت على النحو التالي:

أشرف حكيمي أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025

غزلان الشباك أفضل لاعبة في إفريقيا لعام 2025

ياسين بونو أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2025

عثمان معما أفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2025

منتخب المغرب أفضل منتخب في إفريقيا لعام 2025

ضحي المدني أفضل لاعبة صاعدة في إفريقيا لعام 2025

إقرأ أيضًا..

رسمياً.. ماييلي أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 2025

بالسكوتر.. 5 صور لظهور أشرف حكيمي المثير للجدل في جوائز الكان