المغرب تهيمن على جوائز "الأفضل في إفريقيا 2025" وتحصد 6 ألقاب
كتب : محمد عبد الهادي
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
شهد حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة الإفريقية لعام 2025 تألقًا لافتًا للكرة المغربية، بعدما نجحت في حصد ست جوائز رئيسية، في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، بمدينة الرباط.
وتوج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي متفوقًا على النجم المصري محمد صلاح، كما حصد أسود الأطلس جائزة أفضل منتخب في أفريقيا
الجوائز التي حققها المغرب جاءت على النحو التالي:
أشرف حكيمي أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025
غزلان الشباك أفضل لاعبة في إفريقيا لعام 2025
ياسين بونو أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2025
عثمان معما أفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2025
منتخب المغرب أفضل منتخب في إفريقيا لعام 2025
ضحي المدني أفضل لاعبة صاعدة في إفريقيا لعام 2025
إقرأ أيضًا..
رسمياً.. ماييلي أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 2025
بالسكوتر.. 5 صور لظهور أشرف حكيمي المثير للجدل في جوائز الكان