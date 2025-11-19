عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي رسالة شكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد استضافته في البيت الأبيض.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من الصور له رفقة ترامب وعلق: "شكرا لك سيدي الرئيس على دعوتك، على الترحيب الحار الذي قدمته لي والسيدة الأولى وزوجتي المستقبلية جورجينا لكل منا شيء ذي مغزى ليقدمه".

وأضاف: "أنا على استعداد للقيام بدوري، نحن نلهم الأجيال الجديدة لبناء مستقبل يحدده الشجاعة والمسؤولية والسلام الدائم".

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الأربعاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في البيت الأبيض.

وأقام الرئيس الأمريكي حفل عشاء لرونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز، على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

