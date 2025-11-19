مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

"بعد زيارة البيت الأبيض".. رسالة خاصة من كريستيانو رونالدو للرئيس الأمريكي ترامب

كتب - يوسف محمد:

09:24 م 19/11/2025 تعديل في 20/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    رونالدو وترامب
  • عرض 3 صورة
    رونالدو رفقة ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي رسالة شكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد استضافته في البيت الأبيض.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من الصور له رفقة ترامب وعلق: "شكرا لك سيدي الرئيس على دعوتك، على الترحيب الحار الذي قدمته لي والسيدة الأولى وزوجتي المستقبلية جورجينا لكل منا شيء ذي مغزى ليقدمه".

وأضاف: "أنا على استعداد للقيام بدوري، نحن نلهم الأجيال الجديدة لبناء مستقبل يحدده الشجاعة والمسؤولية والسلام الدائم".

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الأربعاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في البيت الأبيض.

وأقام الرئيس الأمريكي حفل عشاء لرونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز، على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

أقرأ أيضًا:

"خلال 10 أيام".. خالد جلال يكشف تفاصيل إقامة مباراة خيرية لصالح أسرة محمد صبري

"لم أكن مستعدا".. ريبيرو يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو النصر السعودي الرئيس الأمريكي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة