5 صور لحضور ناصر الخليفي حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

حرص ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على التواجد في العاصمة المغربية الرباط، لحضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي للأفضل في عام 2025.

ويقام حفل جوائز الاتحاد الأفريقي اليوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر الجاري 2025، بمدينة الرباط المغربية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيتم توزيع العديد من الجوائز، خلال الحفل المقرر انطلاقه بعد دقائق قليلة من الأن، على رأسهم جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، بجانب جائزة أفضل مدرب في القارة السمراء.

ويتنافس الثلاثي، محمد صلاح لاعب ليفربول، أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى النيجيري فيكتور أوسيمين على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء.

ويتواجد الخليفي اليوم للعام الثاني على التوالي في حفل توزيع الجوائز، حيث حضر الحفل خلال الموسم الماضي أيضًا، الذي توج بها آنذاك النيجيري أديمولا لوكمان.

ويذكر أن الأقرب لحصد جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء خلال العام الحالي 2025، سيكون المغربي أشرف حكيمي بعد المستويات الكبيرة التي قدمها رفقة باريس سان جيرمان العام الماضي.

أقرأ أيضًا:

"خلال 10 أيام".. خالد جلال يكشف تفاصيل إقامة مباراة خيرية لصالح أسرة محمد صبري

"لم أكن مستعدا".. ريبيرو يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي