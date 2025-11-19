مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

5 صور لحضور ناصر الخليفي حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025

كتب - يوسف محمد:

07:53 م 19/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ناصر الخليفي متواجد في حفل الأفضل بأفريقيا (3)
  • عرض 5 صورة
    ناصر الخليفي متواجد في حفل الأفضل بأفريقيا (2)
  • عرض 5 صورة
    ناصر الخليفي متواجد في حفل الأفضل بأفريقيا (1)
  • عرض 5 صورة
    ناصر الخليفي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على التواجد في العاصمة المغربية الرباط، لحضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي للأفضل في عام 2025.

ويقام حفل جوائز الاتحاد الأفريقي اليوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر الجاري 2025، بمدينة الرباط المغربية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيتم توزيع العديد من الجوائز، خلال الحفل المقرر انطلاقه بعد دقائق قليلة من الأن، على رأسهم جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، بجانب جائزة أفضل مدرب في القارة السمراء.

ويتنافس الثلاثي، محمد صلاح لاعب ليفربول، أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى النيجيري فيكتور أوسيمين على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء.

ويتواجد الخليفي اليوم للعام الثاني على التوالي في حفل توزيع الجوائز، حيث حضر الحفل خلال الموسم الماضي أيضًا، الذي توج بها آنذاك النيجيري أديمولا لوكمان.

ويذكر أن الأقرب لحصد جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء خلال العام الحالي 2025، سيكون المغربي أشرف حكيمي بعد المستويات الكبيرة التي قدمها رفقة باريس سان جيرمان العام الماضي.

أقرأ أيضًا:

"خلال 10 أيام".. خالد جلال يكشف تفاصيل إقامة مباراة خيرية لصالح أسرة محمد صبري

"لم أكن مستعدا".. ريبيرو يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ناصر الخليفي أشرف حكيمي حفل جوائز الأفضل في أفريقيا محمد صلاح باريس سان جيرمان

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة