"في المواصلات والأسواق".. أمم أفريقيا تسيطر على الأجواء داخل المغرب

كتب - يوسف محمد:

12:26 ص 24/12/2025
تسيطر بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 على الأجواء في المغرب بشكل عام، وليس داخل الملاعب التي تستقبل مباريات النسخة الحالية من البطولة فقط.

وبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 لا تقتصر على الملاعب فقط، بل أنها ظهرت حاضرة في الأسواق، المقاهي وكذلك في المواصلات العامة، هو ما يظهر من خلال الحرص الدائم على متابعة المباريات من قبل الجمهور المغربي.

كما أن بعض الأسواق العامة داخل المغرب، حرصت على عيش أجواء البطولة الأكبر في أفريقيا، من خلال وضع أعلام المنتخبات المشاركة في البطولة داخل المحلات.

وتستضيف المغرب النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة، مشاركة المنتخب المصري، ضمن المجموعة الثانية بالبطولة، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، وأنجولا وزيمبابوي".

والجدير بالذكر أن المنتخب المصري، كان قد استهل مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2025، بالفوز على زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

بطولة أمم إفريقيا شوارع المغرب كأس أمم أفريقيا 2025

