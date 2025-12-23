مباريات الأمس
أهداف مباراة منتخب نيجيريا وتنزانيا ببطولة كأس الأمم الأفريقية - فيديو

كتب : محمد الميموني

11:19 م 23/12/2025
    مباراة منتخب نيجيريا وتنزانيا ببطولة كأس الأمم الأفريقية (2)
    مباراة منتخب نيجيريا وتنزانيا ببطولة كأس الأمم الأفريقية (3)
    مباراة منتخب نيجيريا وتنزانيا ببطولة كأس الأمم الأفريقية (5)
    مباراة منتخب نيجيريا وتنزانيا ببطولة كأس الأمم الأفريقية (6)

واجه منتخب نيجيريا نظيره التنزاني اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفاز منتخب نيجيريا على تنزانيا بهدفين مقابل هدف

وافتتح سيمي أجايي لاعب منتخب نيجيريا الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الـ36 من عمر المباراة بينما سجل الهدف التعادل لمنتخب تنزانيا اللاعب تشارلز ممومبوا في الدقيقة ال 50 من عمر المباراة.

وسجل هدف الفوز لمنتخب نيجيريا اللاعب أديمولا لوكمان في الدقيقة الـ 52 من عمر المباراة.

ويحتل منتخب نيجيريا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط بينما يحتل تنزانيا المركز الثالث بدون نقاط.

كأس الأمم الإفريقية منتخب نيجيريا منتخب تنزانيا

