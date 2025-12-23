أهداف مباراة منتخب نيجيريا وتنزانيا ببطولة كأس الأمم الأفريقية - فيديو
كتب : محمد الميموني
-
-
-
-
-
واجه منتخب نيجيريا نظيره التنزاني اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وفاز منتخب نيجيريا على تنزانيا بهدفين مقابل هدف
وافتتح سيمي أجايي لاعب منتخب نيجيريا الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الـ36 من عمر المباراة بينما سجل الهدف التعادل لمنتخب تنزانيا اللاعب تشارلز ممومبوا في الدقيقة ال 50 من عمر المباراة.
وسجل هدف الفوز لمنتخب نيجيريا اللاعب أديمولا لوكمان في الدقيقة الـ 52 من عمر المباراة.
ويحتل منتخب نيجيريا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط بينما يحتل تنزانيا المركز الثالث بدون نقاط.
منتخب تنزانيا يعبر عن نفسه بهدف متميز على الصعيد التكتيكي#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/wURJCPvaJt— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2025
تسديدة قوية من لقمان تسكن شباك تنزانيا وتضع النسور النيجيرية في المقدمة مجدداً#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/M0hEzhcEAg— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2025