عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل جوائز الأفضل في أفريقيا خلال العام الحالي 2025، المقرر إقامته في العاصمة المغربية الرباط.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية حفل الأفضل في القارة الأفريقية خلال العام الحالي 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة بالمغرب.

وتشهد حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء منافسة مصرية على أكثر من جائزة، من بينهم جائزة أفضل نادي أفريقيا المرشح لها فريق بيراميدز المصري.

ومن أبرز الجوائز التي سيتم الإعلان عنها في الحفل، هى جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، التي يتنافس عليها الثلاثي محمد صلاح قائد منتخب مصر، فيكتور أوسيمين لاعب نيجيريا، بالإضافة إلى أشرف حكيمي لاعب المغرب.

أكثر لاعب تتويجا بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

ويعد النجم الكاميروني صامويل إيتو، هو اللاعب الأكثر في تاريخ القارة السمراء الذي توج بجائزة الأفضل في أفريقيا، حيث توج بالجائزة 4 مرات من قبل، بالتساوي مع النجم الإيفواري يايا توريه.

وحصد إيتو الجائزة أعوام، 2003، 2004، 2005 و2010، بينما توج توريه بالجائزة أعوام 2011، 2012، 2013، 2014.

وسبق وتوج النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، في مناسبتين عامي 2017-2018.

أقرأ أيضًا:

"خلال 10 أيام".. خالد جلال يكشف تفاصيل إقامة مباراة خيرية لصالح أسرة محمد صبري

"لم أكن مستعدا".. ريبيرو يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي