"ثنائي على القمة".. أكثر اللاعبين تتويجا بجائزة الأفضل في أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

07:26 م 19/11/2025 تعديل في 20/11/2025
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (10)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (12)
    أشرف حكيمي
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (5)
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (4)
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (1)
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (2)
    النيجيري فيكتور أوسيمين
    فيكتور أوسيمين
    فيكتور أوسيمين
    فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي
    احتفال فيكتور أوسيمين بالفوز على جنوب أفريقيا
    إيتو
    يايا توري يرفع كأس إفريقيا 2015
    يايا توريه
    يايا توريه
    يايا توريه
    ديدييه دروجبا وصامويل إيتو
    صامويل إيتو
    صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني
    صامويل إيتو
    صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل جوائز الأفضل في أفريقيا خلال العام الحالي 2025، المقرر إقامته في العاصمة المغربية الرباط.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية حفل الأفضل في القارة الأفريقية خلال العام الحالي 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة بالمغرب.

وتشهد حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء منافسة مصرية على أكثر من جائزة، من بينهم جائزة أفضل نادي أفريقيا المرشح لها فريق بيراميدز المصري.

ومن أبرز الجوائز التي سيتم الإعلان عنها في الحفل، هى جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، التي يتنافس عليها الثلاثي محمد صلاح قائد منتخب مصر، فيكتور أوسيمين لاعب نيجيريا، بالإضافة إلى أشرف حكيمي لاعب المغرب.

أكثر لاعب تتويجا بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

ويعد النجم الكاميروني صامويل إيتو، هو اللاعب الأكثر في تاريخ القارة السمراء الذي توج بجائزة الأفضل في أفريقيا، حيث توج بالجائزة 4 مرات من قبل، بالتساوي مع النجم الإيفواري يايا توريه.

وحصد إيتو الجائزة أعوام، 2003، 2004، 2005 و2010، بينما توج توريه بالجائزة أعوام 2011، 2012، 2013، 2014.

وسبق وتوج النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، في مناسبتين عامي 2017-2018.

