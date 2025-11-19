شيكابالا يصل إلى المغرب للمشاركة في تقديم حفل جوائز الكاف

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد مع ليفربول

"شعرت بالغضب".. ساديو ماني يكشف تفاصيل جديدة عن خلافه مع محمد صلاح

بعد تصريحات السنغالي.. سبب أزمة صلاح وماني في ليفربول بعام 2019

وصل محمود "شيكابالا" قائد الزمالك السابق، إلى مدينة الرباط في المغرب، استعدادا للمشاركة في تقديم حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2025.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مقطع فيديو لشيكابالا، عبر خاصية "القصص القصيرة" بموقع "إنستجرام".

وقال شيكابالا في مقطع الفيديو: "أزيكم عاملين ايه أنا شيكابالا، وصلت الرباط، جوائز كاف الساعة 7 بتوقيت المغرب.

وينطلق حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، في الثامنة مساء اليوم، وينافس الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب أفريقي.

اقرأ أيضًا:

قبل حفل جوائز الأفضل.. ماذا قدم محمد صلاح بالموسم الماضي؟



خارج المستطيل الأخضر.. أسرار وخيانات صادمة لأشهر نجوم كرة القدم



