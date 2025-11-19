مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

شيكابالا يصل إلى المغرب للمشاركة في تقديم حفل جوائز الكاف

كتب : هند عواد

02:39 م 19/11/2025
وصل محمود "شيكابالا" قائد الزمالك السابق، إلى مدينة الرباط في المغرب، استعدادا للمشاركة في تقديم حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2025.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مقطع فيديو لشيكابالا، عبر خاصية "القصص القصيرة" بموقع "إنستجرام".

وقال شيكابالا في مقطع الفيديو: "أزيكم عاملين ايه أنا شيكابالا، وصلت الرباط، جوائز كاف الساعة 7 بتوقيت المغرب.

وينطلق حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، في الثامنة مساء اليوم، وينافس الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب أفريقي.

