دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

90 دقيقة تفصل أصغر دولة عن كأس العالم.. ما القصة؟

كتبت-هند عواد:

03:01 ص 19/11/2025
    منتخب كوراساو
    جزيرة كوراساو

يقترب منتخب كوراساو، من تحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم 2026، إذ أن الدولة الجزرية التي تقع على بعد 40 ميلاً فقط شمال فنزويلا وكانت تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسها الشهر الماضي، على بعد 90 دقيقة فقط من ضمان التأهل إلى المونديال.

وفي حالة عدم خسارة كوراساو من جاميكا، فجر اليوم الأربعاء، ستصبح أصغر دولة من حيث الحجم تتأهل لكأس العالم في تاريخها، إذ أن تعداد سكانها يبلغ 150 ألف نسمة فقط، وتغطي مساحة 444 كيلومتر مربع فقط.

وحطمت الرأس الأخضر، الرقم القياسي مؤخرًا، بعد أن ضمنت التأهل لبطولة الصيف المقبل بفوزها على إسواتيني 3-0 الشهر الماضي، وتعتبر أيسلندا حاليا أصغر دولة في تاريخ كأس العالم، حيث ظهرت في البطولة في عام 2018 مع عدد سكان يبلغ حوالي 350 ألف نسمة.

اقرأ أيضًا:

بعد غضبه من منتقديه .. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟

شبيبة القبائل: لابد من الاعتراف أننا كنا نخشى مواجهة الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب كوراساو كأس العالم كوراساو تأهل كوراساو دولة كوراساو

