90 دقيقة تفصل أصغر دولة عن كأس العالم.. ما القصة؟

يقترب منتخب كوراساو، من تحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم 2026، إذ أن الدولة الجزرية التي تقع على بعد 40 ميلاً فقط شمال فنزويلا وكانت تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسها الشهر الماضي، على بعد 90 دقيقة فقط من ضمان التأهل إلى المونديال.

وفي حالة عدم خسارة كوراساو من جاميكا، فجر اليوم الأربعاء، ستصبح أصغر دولة من حيث الحجم تتأهل لكأس العالم في تاريخها، إذ أن تعداد سكانها يبلغ 150 ألف نسمة فقط، وتغطي مساحة 444 كيلومتر مربع فقط.

وحطمت الرأس الأخضر، الرقم القياسي مؤخرًا، بعد أن ضمنت التأهل لبطولة الصيف المقبل بفوزها على إسواتيني 3-0 الشهر الماضي، وتعتبر أيسلندا حاليا أصغر دولة في تاريخ كأس العالم، حيث ظهرت في البطولة في عام 2018 مع عدد سكان يبلغ حوالي 350 ألف نسمة.

