المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا

انتهت منافسات دور ثمن نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، والتي أقيمت اليوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر.

وتمكّن كل من منتخبات بوركينا فاسو، وإيطاليا، والبرتغال، والبرازيل، وسويسرا، واليابان، والنمسا، والمغرب من حجز مقعدٍ في دور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تُقام مباريات نصف النهائي يوم الجمعة المقبل الموافق 21 نوفمبر، وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

النمسا ضد اليابان - الساعة 2:00 مساءً

المغرب ضد البرازيل - الساعة 2:00 مساءً

البرتغال ضد سويسرا - الساعة 4:00 مساءً

إيطاليا ضد بوركينا فاسو - الساعة 4:00 مساءً

ويحرص منتخبان على تمثيل قارة أفريقيا في نصف النهائي، وهما المغرب وبوركينا فاسو.