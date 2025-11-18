مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

عدي الدباغ: "لا ألعب من أجل نفسي.. إنما لأجل قصة أكبر من كرة القدم"

كتب : هند عواد

07:44 م 18/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عدي الدباغ (3)
  • عرض 6 صورة
    عدي الدباغ (4)
  • عرض 6 صورة
    عدي الدباغ (5)
  • عرض 6 صورة
    عدي الدباغ (1)
  • عرض 6 صورة
    عدي الدباغ (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت-هند عواد:

قال الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه لا يلعب كرة القدم لأجل نفسه فقط، إنما لأجل قصة أكبر.

وقال عدي الدباغ في تصريحات عبر موقع " ball.LDN": "أنا لا ألعب من أجل نفسي فقط؛ أنا ألعب من أجل قصة أكبر من كرة القدم، كان الدوري الإنجليزي الممتاز دائمًا حلمًا. الطاقة، الضغط، الشغف… إنه مستوى مختلف تمامًا".

وأضاف: "كل بلد جديد يعني ثقافة جديدة، نظامًا جديدًا، ولغة جديدة. عليك أن تتأقلم بسرعة وإلا ستتخلّف.كوني فلسطينيًا يشكّل كل شيء".

واختتم الدباغ: "طريقتي في الحركة، وطريقتي في التفكير، وطريقة حملي لنفسي. كل خطوة ساعدتني على أن أنمو، كلاعب وكإنسان. وما زلت مستمرًا".

اقرأ أيضًا:

بعد غضبه من منتقديه .. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟

شبيبة القبائل: لابد من الاعتراف أننا كنا نخشى مواجهة الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عدي الدباغ نادي الزمالك الدوري الإنجليزي الممتاز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة