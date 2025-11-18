عدي الدباغ: "لا ألعب من أجل نفسي.. إنما لأجل قصة أكبر من كرة القدم"
كتب : هند عواد
قال الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه لا يلعب كرة القدم لأجل نفسه فقط، إنما لأجل قصة أكبر.
وقال عدي الدباغ في تصريحات عبر موقع " ball.LDN": "أنا لا ألعب من أجل نفسي فقط؛ أنا ألعب من أجل قصة أكبر من كرة القدم، كان الدوري الإنجليزي الممتاز دائمًا حلمًا. الطاقة، الضغط، الشغف… إنه مستوى مختلف تمامًا".
وأضاف: "كل بلد جديد يعني ثقافة جديدة، نظامًا جديدًا، ولغة جديدة. عليك أن تتأقلم بسرعة وإلا ستتخلّف.كوني فلسطينيًا يشكّل كل شيء".
واختتم الدباغ: "طريقتي في الحركة، وطريقتي في التفكير، وطريقة حملي لنفسي. كل خطوة ساعدتني على أن أنمو، كلاعب وكإنسان. وما زلت مستمرًا".
