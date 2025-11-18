عدي الدباغ: "لا ألعب من أجل نفسي.. إنما لأجل قصة أكبر من كرة القدم"

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

كتبت-هند عواد:

قال الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه لا يلعب كرة القدم لأجل نفسه فقط، إنما لأجل قصة أكبر.

وقال عدي الدباغ في تصريحات عبر موقع " ball.LDN": "أنا لا ألعب من أجل نفسي فقط؛ أنا ألعب من أجل قصة أكبر من كرة القدم، كان الدوري الإنجليزي الممتاز دائمًا حلمًا. الطاقة، الضغط، الشغف… إنه مستوى مختلف تمامًا".

وأضاف: "كل بلد جديد يعني ثقافة جديدة، نظامًا جديدًا، ولغة جديدة. عليك أن تتأقلم بسرعة وإلا ستتخلّف.كوني فلسطينيًا يشكّل كل شيء".

واختتم الدباغ: "طريقتي في الحركة، وطريقتي في التفكير، وطريقة حملي لنفسي. كل خطوة ساعدتني على أن أنمو، كلاعب وكإنسان. وما زلت مستمرًا".

