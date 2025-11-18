أهداف الشوط الأول من مباراة المغرب ومالي في كأس العالم تحت 17 عامًا

نجح منتخب المغرب في التقدم على نظيره منتخب مالي في الشوط الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس العالم تحت 17 عامًا.

وأحرز اللاعب زياد باها هدف المغرب الأول في الدقيقة 29، قبل أن يسجل بومبا لاعب مالي هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 45+6، ثم أضاف إسماعيل العود هدف التقدم في الدقيقة 45+11 من الوقت بدل الضائع بضربة رأس قوية عجز الحارس عن التصدي لها.

وحال انتهاء المباراة بفوز المغرب، من المقرر أن يلتقي "أسود الأطلس" في دور الـ8 بمنتخب البرازيل، الذي تأهل اليوم على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وكان منتخب المغرب قد صعد إلى دور الـ16 بعد فوزه على الولايات المتحدة الأمريكية بركلات الترجيح في دور الـ32.