عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

أكد هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، على أن منتخبه لن يخوض أي مباراة ودية، قبل بطولة أمم أفريقيا المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالمغرب.

وقال بروس في تصريحات عبر شبكة "sabcsport": "لبعنا المباريات الودية الكافية ضد المنتخبات الأفريقية، قبل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب ولا أفضل خوض مباراتين أو ثلاثة قبل البطولة".

وأضاف: "لسنا بحاجة لخوض مباريات ودية قبل الذهاب لبطولة أمم أفريقيا، خاصة وأننا خلال السنوات الماضية لعبنا مباريات كثيرة أمام العديد من المنتخبات الأفريقية وبالتأكيد الاستعدادات ستختلف قبل كأس العالم".

وتابع: "نحاول في الفترة الحالية التأكد من جاهزية اللاعبين قبل البطولة، عدم الوقوع في نفس خطأ البطولة الماضية، تفادي التعرض للهزيمة في أول مباراة لنا بالبطولة".

واختتم بروس تصريحاته: "ليس هناك أي شك أن الفوز بالمباراة الأولى، في بطولة أمم أفريقيا يمنح اللاعبين بعد ذلك ثقة كبيرة، في تقديم مستويات كبيرة في باقي البطولة".

مجموعة جنوب أفريقيا في أمم أفريقيا

وتقام بطولة أمم أفريقيا بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل 2025، حتى يوم 18 من شهر يناير العام المقبل 2026.

ويتواجد منتخب جنوب أفريقيا رفقة المنتخب المصري، في بطولة أمم أفريقيا 2025، بجانب كلا من: "زيمبابوي وأنجولا".

وقدم منتخب جنوب أفريقيا مستويات مميزة في النسخة الماضية، من بطولة أمم أفريقيا 2023 التي أقيمت في المغرب، بعد حصد المركز الثالث في البطولة عقب الفوز على الكونغو في مباراة المركز الثالث بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح.

موعد أول مباراة لمصر فى أمم أفريقيا

ويستهل المنتخب المصري مبارياته في بطولة أمم أفريقيا 2025، بمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي يوم 22 ديسمبر المقبل 2025، ثم يستكمل مبارياته بمواجهة منتخب جنوب أفريقيا يوم 26 من الشهر ذاته.

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، بمواجهة نظيره منتخب أنجولا يوم 29 من شهر ديسمبر 2025.

أقرأ أيضًا:

الكشف عن موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

"أسباب غير فنية".. فاروق جعفر يفجر مفاجأة حول عدم مشاركة نجله مع الزمالك