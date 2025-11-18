مباريات الأمس
"طلبوا مني أداء بعض الحركات".. رونالدينيو يروي كواليس أيامه في السجن

كتب : محمد القرش

05:57 م 18/11/2025
كشف أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو تفاصيل جديدة عن فترة سجنه في باراجواي عام 2020، مؤكدًا أن التجربة جاءت مغايرة تمامًا لما كان يتوقعه.

وقال رونالدينيو إنه دخل السجن وهو يخشى التعرض للعنف أو التعامل القاسي، مضيفًا: "ظننت أنهم سيضربونني ويفعلون بي كل الأشياء المروعة التي تحدث عادة في السجن".

لكن النجم السابق أوضح أن ما حدث كان على النقيض تمامًا؛ إذ وجد الحراس والنزلاء متحمسين للترحيب به وتنظيم مباريات كرة قدم داخل السجن، وتابع: "استدعوا الحراس لتنظيم مباريات وطلبوا مني أداء بعض الحركات الاستعراضية. كانوا يستمتعون كثيرًا".

وأشار رونالدينيو إلى أنه شارك في مباراة خماسية في اليوم التالي لاعتقاله، بحضور الحراس ومسؤولي السجن الذين وثقوا الحدث بالكاميرات، مؤكدًا أن الأجواء كانت ودية ومليئة بالمرح.

وختم بقوله: "أستطيع القول إن وقتي هناك كان رائعًا"، في تصريح يعكس غرابة التجربة وظروفها غير المتوقعة.

سجن رونالدينيو رونالدينيو تصريحات رونالدينيو رونالدينيو 2020

