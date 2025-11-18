رونالدو يزور ترامب في البيت الأبيض الليلة.. ما القصة؟

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لزيارة غير معتادة إلى البيت الأبيض مساء اليوم الثلاثاء، حيث من المنتظر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء لفت الأنظار قبل أشهر من انطلاق كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة CMTV البرتغالية، فإن ترامب سيستقبل رونالدو رسميًا في البيت الأبيض اليوم، في زيارة تم تأكيد موعدها من جانب ثلاثة مسؤولين أمريكيين وفقًا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.

وتأتي الزيارة في توقيت يتزامن مع اجتماع مقرر مسبقًا بين ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الرحلة تأتي بعد نجاح منتخب البرتغال في حجز بطاقة التأهل لكأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط توقعات بأن يكون رونالدو أحد أبرز نجوم النسخة المقبلة من البطولة كما تتداول تقارير إمكانية إقامة مباراة ودية بين البرتغال والولايات المتحدة قبل انطلاق المونديال.

اقرأ أيضًا:

هل يرحل على طريقة زيزو؟.. مصدر يوضح موعد انتهاء عقد حسام عبدالمجيد

تقرير.. القادسية الكويتي يعتزم إنهاء التعاقد مع كهربا



