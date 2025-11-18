مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
21:45

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

ليشتنشتاين

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
18:00

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
21:00

أوغندا

مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
21:30

البرازيل

جميع المباريات

رونالدو يزور ترامب في البيت الأبيض الليلة.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

11:42 ص 18/11/2025

ترامب وقميص رونالدو

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لزيارة غير معتادة إلى البيت الأبيض مساء اليوم الثلاثاء، حيث من المنتظر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء لفت الأنظار قبل أشهر من انطلاق كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة CMTV البرتغالية، فإن ترامب سيستقبل رونالدو رسميًا في البيت الأبيض اليوم، في زيارة تم تأكيد موعدها من جانب ثلاثة مسؤولين أمريكيين وفقًا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.

وتأتي الزيارة في توقيت يتزامن مع اجتماع مقرر مسبقًا بين ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الرحلة تأتي بعد نجاح منتخب البرتغال في حجز بطاقة التأهل لكأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط توقعات بأن يكون رونالدو أحد أبرز نجوم النسخة المقبلة من البطولة كما تتداول تقارير إمكانية إقامة مباراة ودية بين البرتغال والولايات المتحدة قبل انطلاق المونديال.

رونالدو ترامب البيت الأبيض

