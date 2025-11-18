مباريات الأمس
جميع المباريات

تقرير.. القادسية الكويتي يعتزم إنهاء التعاقد مع كهربا

كتب : مصطفى الجريتلي

10:33 ص 18/11/2025
كشف تقرير عن تطور في مستقبل المحترف المصري بصفوف القادسية الكويتي، محمود عبد المنعم "كهربا" مع فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية عبر تقرير نشرته مساء يوم أمس الإثنين، أن جهاز الكرة بنادي القادسية اتخذ قرارًا بالتنسيق مع المدير الفني التونسي للفريق نبيل معلول بإنهاء عقد "كهربا" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونوهت الصحيفة الكويتية إلى أن كهربا رغم بدايته الجيدة مع الفريق إلا أن مستواه تراجع ولم ينجح في التفاهم مع زملائه بالفريق.

يذكر أن القادسية الكويتي كان قد تعاقد مع كهربا بفترة الانتقالات الصيفية الماضية.

كهربا القادسية الكويتي الدوري الكويتي

