تقرير.. القادسية الكويتي يعتزم إنهاء التعاقد مع كهربا

بعد ظهورها في مباراة مصر.. أبرز المعلومات عن الحكمة الإماراتية روضة المنصوري

أول لاعب كرة قدم في التاريخ يدخل نادي المليارديرات.. من هو؟

كشف تقرير عن تطور في مستقبل المحترف المصري بصفوف القادسية الكويتي، محمود عبد المنعم "كهربا" مع فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية عبر تقرير نشرته مساء يوم أمس الإثنين، أن جهاز الكرة بنادي القادسية اتخذ قرارًا بالتنسيق مع المدير الفني التونسي للفريق نبيل معلول بإنهاء عقد "كهربا" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونوهت الصحيفة الكويتية إلى أن كهربا رغم بدايته الجيدة مع الفريق إلا أن مستواه تراجع ولم ينجح في التفاهم مع زملائه بالفريق.

يذكر أن القادسية الكويتي كان قد تعاقد مع كهربا بفترة الانتقالات الصيفية الماضية.

اقرأ أيضًا:

"قاد الفريق لنهائي أفريقيا".. الأهلي يعيد ذكرى بطلها سيد عبدالحفيظ مر عليها 24 عامًا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء



