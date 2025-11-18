مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
21:45

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

ليشتنشتاين

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
18:00

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
21:00

أوغندا

مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
21:30

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

ترامب يزف بشرى سارة لجماهير كأس العالم 2026.. ما هي؟

كتب : مصراوي

01:51 ص 18/11/2025

الرئيس الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إطلاق نظام جديد يحمل اسم "FIFA Pass" يمنح الجماهير التي اشترت تذاكر البطولة أولوية كاملة في مواعيد الحصول على التأشيرات لدخول الولايات المتحدة.

جاء القرار خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، إذ شدد ترامب على أن إدارته ستبذل "كل ما بوسعها لضمان تنظيم نسخة تاريخية من كأس العالم".

وأضاف ترامب أثناء إعلانه عن نظام جدولة المواعيد الجديد: "وجهت إدارتي للقيام بكل ما في وسعها لجعل كأس العالم 2026 بطولة ناجحة بشكل غير مسبوق".

قال ترامب مازحا وهو يلتفت إلى إنفانتينو: "يقولون إن المونديال سيدر أكثر من 30 مليار دولار على الولايات المتحدة، ويوفر نحو 200 ألف فرصة عمل لا أعرف يا جياني، هذا رقم ضخم جدا".

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان مواز عن تخصيص أكثر من 400 موظف قنصلي إضافي لتسريع معالجة الطلبات.

وأضاف: "امتلاكك تذكرة مباراة بالمونديال لا يعني أنك حصلت على التأشيرة لكن (FIFA Pass) سيتيح لك أولوية في المواعيد وإنجاز الإجراءات بسرعة"

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود لتخفيف الضغط المتوقع على القنصليات الأمريكية في ضوء الإقبال العالمي الكبير على حضور بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جماهير كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 كأس العالم ترامب جماهير كأس العالم الرئيس الأمريكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو