ترامب يزف بشرى سارة لجماهير كأس العالم 2026.. ما هي؟



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إطلاق نظام جديد يحمل اسم "FIFA Pass" يمنح الجماهير التي اشترت تذاكر البطولة أولوية كاملة في مواعيد الحصول على التأشيرات لدخول الولايات المتحدة.

جاء القرار خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، إذ شدد ترامب على أن إدارته ستبذل "كل ما بوسعها لضمان تنظيم نسخة تاريخية من كأس العالم".

وأضاف ترامب أثناء إعلانه عن نظام جدولة المواعيد الجديد: "وجهت إدارتي للقيام بكل ما في وسعها لجعل كأس العالم 2026 بطولة ناجحة بشكل غير مسبوق".

قال ترامب مازحا وهو يلتفت إلى إنفانتينو: "يقولون إن المونديال سيدر أكثر من 30 مليار دولار على الولايات المتحدة، ويوفر نحو 200 ألف فرصة عمل لا أعرف يا جياني، هذا رقم ضخم جدا".

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان مواز عن تخصيص أكثر من 400 موظف قنصلي إضافي لتسريع معالجة الطلبات.

وأضاف: "امتلاكك تذكرة مباراة بالمونديال لا يعني أنك حصلت على التأشيرة لكن (FIFA Pass) سيتيح لك أولوية في المواعيد وإنجاز الإجراءات بسرعة"

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود لتخفيف الضغط المتوقع على القنصليات الأمريكية في ضوء الإقبال العالمي الكبير على حضور بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفقا لروسيا اليوم.