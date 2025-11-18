محمد صلاح: أشعر بالسعادة عندما أرى فخر الجماهير المصرية بما أقدمه

رحلة كريستيانو رونالدو.. من طفولة فقيرة في ماديرا إلى أسطورة عالمية

عبر محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، أن نظرة الفخر به الذي يراها في عيون المصريين، تعد الدافع الأكبر بالنسبة له في مشواره الكروي.

وقال صلاح في تصريحات خلال حواره مع الدكتور مجدي يعقوب، عبر قناة "أون سبورت": "أول شيء أقوم به عندما أعود إلى مصر هو زيارة أهلي، ثم بعد ذلك انضم إلى منتخب مصر".

وأضاف: "وأشعر بحالة من السعادة الشديد، عندما أرى الفخر بي من قبل المصريين، هذا الأمر يعد دافع قوي لي في مشواري، أرغب أن يتذكرني الناس باعتباري شخص يمنحهم الأمل في القدرة على تحقيق أهدافهم".

وتابع: "المصريين ناجحين ومتألقين في مختلف أنحاء العالم، عندما أذهب إلى أي مكان في العالم أجد مصريين متألقين في مختلف المجالات وأصحاب مناصب كبيرة في هذه البلاد".

وكان محمد صلاح غاب عن مباراة المنتخب الوطني أمس أمام كاب فيردي، في بطولة كأس العين الودية الدولية، بعد قرار المدير الفني للفراعنة حسام حسن بمنحه راحة من المباراة.

موعد مباراة ليفربول المقبلة بالدوري الإنجليزي

وفي سياق متصل، يستعد النجم المصري للمشاركة مع فريقه ليفربول أمام نظيره نوتنجهام فورست، يوم 22 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة نوتنجهام فورست أمام ليفربول، يوم السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة ال 12 بالبريميرليج.

