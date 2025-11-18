مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
21:45

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

ليشتنشتاين

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
18:00

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
21:00

أوغندا

مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
21:30

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

محمد صلاح: أشعر بالسعادة عندما أرى فخر الجماهير المصرية بما أقدمه

كتب - يوسف محمد:

01:11 ص 18/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لقطات من حوار محمد صلاح ومجدي يعقوب (4)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من حوار محمد صلاح ومجدي يعقوب (8)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من حوار محمد صلاح ومجدي يعقوب (3)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من حوار محمد صلاح ومجدي يعقوب (2)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح ضد أستون فيلا
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عبر محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، أن نظرة الفخر به الذي يراها في عيون المصريين، تعد الدافع الأكبر بالنسبة له في مشواره الكروي.

وقال صلاح في تصريحات خلال حواره مع الدكتور مجدي يعقوب، عبر قناة "أون سبورت": "أول شيء أقوم به عندما أعود إلى مصر هو زيارة أهلي، ثم بعد ذلك انضم إلى منتخب مصر".

وأضاف: "وأشعر بحالة من السعادة الشديد، عندما أرى الفخر بي من قبل المصريين، هذا الأمر يعد دافع قوي لي في مشواري، أرغب أن يتذكرني الناس باعتباري شخص يمنحهم الأمل في القدرة على تحقيق أهدافهم".

وتابع: "المصريين ناجحين ومتألقين في مختلف أنحاء العالم، عندما أذهب إلى أي مكان في العالم أجد مصريين متألقين في مختلف المجالات وأصحاب مناصب كبيرة في هذه البلاد".

وكان محمد صلاح غاب عن مباراة المنتخب الوطني أمس أمام كاب فيردي، في بطولة كأس العين الودية الدولية، بعد قرار المدير الفني للفراعنة حسام حسن بمنحه راحة من المباراة.

موعد مباراة ليفربول المقبلة بالدوري الإنجليزي

وفي سياق متصل، يستعد النجم المصري للمشاركة مع فريقه ليفربول أمام نظيره نوتنجهام فورست، يوم 22 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة نوتنجهام فورست أمام ليفربول، يوم السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة ال 12 بالبريميرليج.

أقرأ أيضًا:

"كان سابه".. تعليق مثير للجدل من خالد الغندور يتعلق بأحمد الشناوي

فيديو وصور لملخص مباراة مصر وكاب فيردي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول الإنجليزي مباراة ليفربول موعد مباراة ليفربول المقبلة منتخب مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو