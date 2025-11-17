تبديل غيّر التاريخ.. كيف حول حارس الكونغو البديل حلم بلده إلى حقيقة؟

رحلة كريستيانو رونالدو.. من طفولة فقيرة في ماديرا إلى أسطورة عالمية

شهدت مواجهة الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، التي جرت أمس الأحد ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى الملحق العالمي لكأس العالم 2026، واحدة من اللقطات النادرة في ملاعب القارة السمراء.

فبعد تقدّم نيجيريا بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق فرانك أونيكا، عاد ميسياك إيليا ليعيد الكونغو إلى المباراة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 32، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1 ويُحسم الأمر عبر ركلات الترجيح.

وهنا جاءت اللحظة الفارقة؛ إذ أقدم الفرنسي سيباستيان ديسابر، مدرب الكونغو الديمقراطية، على قرار جريء بالدفع بالحارس البديل تيموثي فايولو بدلًا من الحارس الأساسي ليونيل مباسي خصيصًا لركلات الحسم.

وقد كان هذا القرار موفقًا للغاية، إذ تمكن فايولو من التصدي لركلتي جزاء أسهمتا بشكل مباشر في تأهل منتخب بلاده إلى الملحق العالمي، ليُسجل اسمه في تاريخ الكرة الأفريقية.

ويبلغ فايولو من العمر 26 عامًا، ويلعب هذا الموسم لنادي نواه الأرميني على سبيل الإعارة من سيون السويسري، قبل أن يتحول إلى بطل قومي في ليلة استثنائية.