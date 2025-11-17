تصدر النجم السعودي فهد المولد، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار خبر وفاة المولد، بعد أكثر من عام من دخول اللاعب في غيبوبة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية خبر وفاة النجم السعودي واتحاد جدة فهد المولد.

وخرجت العديد من التقارير الصحفية ومن بينهم موقع إيلاف السعودي، لنفي خبر الوفاة والتأكيد على أن ليس له أي أساس من الصحة>

وكان فهد المولد دخل في غيبوبة في سبتمبر 2024، بعد سقوطه من شرفة منزله في الطابق الثاني بدبي، مما أدى إلى إصابته بكسور متعددة في الجمجمة والجسم.

ويعد فهد المولد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم السعودية، وبدأ مشواره مع فريق الاتحاد السعودي، وتدرج في المراحل السنية المختلفة للفريق، حتى صعد للفريق الأول عام عام 2011.

وشارك صاحب ال 29 عاماً رفقة فريق الاتحاد في 244 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالها 76 هدف وتقديم 44 تمريرة حاسمة.

