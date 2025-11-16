موعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في كأس العين الدولية بالإمارات

ثنائي بيراميدز حاضر.. استبعاد إمام عاشور وإبراهيم عادل من قائمة الأفضل

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة العميد حسام حسن لمواجهة نظيره منتخب كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن بطولة كأس العين الدولية، استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر خسر مباراته السابقة أمام نظيره الأوزبكي، بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما يوم الجمعة الماضي، وذلك ضمن منافسات دور نصف النهائي دورة العين.

موعد مباراة مصر المقبلة

ومن المقرر أن تقام مواجهة مصر وكاب فيردي المقبلة مساء غدٍ الاثنين على استاد هزاع بن زايد بالإماراتي وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.