وفاة مدافع أوكرانيا بأزمة قلبية في مباراة ودية.. ما القصة؟

توفى أندريه بولونين لاعب منتخب أوكرانيا السابق عن عمر ناهز 55 عاماً، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء مشاركته في مباراة لقدامى اللاعبين في مدينة لوتسك.

ونعى نادي ميتاليست 1925 لاعبه السابق في بيان جاء فيه: "يعرب نادي ميتاليست 1925 عن خالص تعازيه لأسرة أندريه فيكتوروفيتش ومحبيه، يشارككم النادي ألم الفقد".

ومثل بولونين خلال مشواره الكروي عشرة أندية، أبرزها نادي دنيبرو الذي قدم معه أفضل فتراته، إذ احتل معه المركز الثاني في الدوري الأوكراني الممتاز عام 1993، بجانب تجارب احترافية في ألمانيا مع ناديي نورنبرج وسانت باولي.

وعلى المستوى الدولي، خاض بولونين تسع مباريات دولية مع منتخب أوكرانيا، سجل خلالها هدف واحد.

واعتزل بولونين كرة القدم عام 2004، قبل أن يتجه للعمل في عدة مناصب إدارية من بينها منصب المدير الرياضي في نادي نفتوفيك أوختيركا.