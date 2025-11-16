مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألبانيا

0 0
19:00

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

النرويج

جميع المباريات

إعلان

وفاة مدافع أوكرانيا بأزمة قلبية في مباراة ودية.. ما القصة؟

كتب - نهى خورشيد

05:55 م 16/11/2025

أندريه بولونين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توفى أندريه بولونين لاعب منتخب أوكرانيا السابق عن عمر ناهز 55 عاماً، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء مشاركته في مباراة لقدامى اللاعبين في مدينة لوتسك.

ونعى نادي ميتاليست 1925 لاعبه السابق في بيان جاء فيه: "يعرب نادي ميتاليست 1925 عن خالص تعازيه لأسرة أندريه فيكتوروفيتش ومحبيه، يشارككم النادي ألم الفقد".

ومثل بولونين خلال مشواره الكروي عشرة أندية، أبرزها نادي دنيبرو الذي قدم معه أفضل فتراته، إذ احتل معه المركز الثاني في الدوري الأوكراني الممتاز عام 1993، بجانب تجارب احترافية في ألمانيا مع ناديي نورنبرج وسانت باولي.

وعلى المستوى الدولي، خاض بولونين تسع مباريات دولية مع منتخب أوكرانيا، سجل خلالها هدف واحد.

واعتزل بولونين كرة القدم عام 2004، قبل أن يتجه للعمل في عدة مناصب إدارية من بينها منصب المدير الرياضي في نادي نفتوفيك أوختيركا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أندريه بولونين أوكرانيا وفاة لاعب أوكراني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر