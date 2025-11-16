مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألبانيا

- -
19:00

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

النرويج

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

جميع المباريات

"يغيب لواقعة تاريخية".. رونالدو يوجه رسالة للاعبي البرتغال قبل مباراتهم الحاسمة أمام أرمينيا

كتب : مصطفى الجريتلي

01:52 م 16/11/2025
وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة تحفيزية إلى لاعبي منتخب بلاده قبل مباراتهم الحاسمة أمام نظيرهم الأرميني.

موعد مباراة البرتغال وأرمينيا

ويستضيف منتخب البرتغال عند الرابعة عصر اليوم الأحد نظيره الأرميني ضمن منافسات الجولة السادسة ـ الأخيرة ـ من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ونشر رونالدو صورًا عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، اليوم، مُذيلاً إياها بتعليق:"هيا يا فريق معًا اليوم ودائمًا من أجل البرتغال ومن أجل علمنا".

ترتيب منتخب البرتغال بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

منتخب البرتغال يتصدر جدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن المجر الوصيف، فيما يتذيل منتخب أرمينيا المجموعة برصيد 3 نقاط.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 إذ يكفي منتخب البرتغال الفوز للتعادل أو التأهل شرط ألا يفوز منتخب المجر على نظيره الأيرلندي بفارق أكبر من هدفين.

سبب غياب رونالدو عن مباراة البرتغال وأرمينيا

ويغيب رونالدو عن مباراة البرتغال وأرمينيا بعدما تلقى بطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة منتخب بلاده وأيرلندا بالجولة الماضية.

وتعد البطاقة الحمراء هذه هي الأولى في تاريخ مسيرة رونالدو مع منتخب البرتغال.

