أسعار مواقف السيارات تثير الجدل في كأس العالم 2026.. ما القصة؟

مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، بدأت تفاصيل جديدة للبطولة تثير انتقادات الجماهير، أبرزها أسعار مواقف السيارات في المدن المستضيفة.

وبحسب تقرير صحيفة "ذا أثلتيك"،في بعض الحالات، تصل تكلفة تصاريح ركن السيارة إلى 175 دولارًا، أي أكثر من سعر تذاكر بعض المباريات السابقة، مثل النسخة الأخيرة في قطر حيث كانت تذكرة الفئة الثالثة تُباع بـ69 دولارًا فقط.

وأوضح التقرير أن السبب يعود جزئيًا إلى طبيعة المدن الأميركية التي تعتمد على السيارات الخاصة، إضافة إلى تحويل بعض المواقف لمناطق ضيافة وأمنية، ما قلّص المساحات المتاحة للركن.

وبرر الفيفا هذه السياسات بتمويل تطوير كرة القدم عالميًا، مع توقعات بأن تتجاوز إيرادات كأس العالم 2026 حاجز 13 مليار دولار، لتصبح الأغلى والأكثر ربحًا في تاريخ البطولة.

ومع ذلك، يخشى كثيرون من أن تؤدي هذه الخطوات إلى تحويل البطولة إلى حدث نخبوي يصعب على الجماهير العادية الوصول إليه، ما يبعدها عن روحها الشعبية التقليدية.

