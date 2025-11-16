ميسي وصلاح الأبرز.. 7 لاعبين يمارسون هوايات غريبه خارج الملعب

منتخب إنجلترا على أعتاب تحقيق رقمًا تاريخيًا بمواجهة ألبانيا الليلة

يتمتع بعض نجوم كرة القدم بهوايات غريبة ومثيرة للدهشة خارج أرضية الملعب، حيث لا يقتصر شغفهم داخل الملاعب فقط، فبعضهم يتمتع بهوايات غير متوقعة بعيدًا عن صخب المباريات.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، هوايات أبرز نجوم كرة القدم كالتالي:

كريستيانو رونالدو: كشف النجم البرتغالي في مقابلة عام 2016 أن لعبة البينجو كانت متعة خاصة له، وساعدته على تعلم اللغة الإنجليزية في أيامه الأولى مع مانشستر يونايتد.

محمد صلاح: نجم ليفربول والمنتخب المصري، يعشق لعبة الشطرنج، وغالبًا ما يظهر وهو يلعب مع زملائه في النادي، ويُعرف عنه تفوقه في اللعبة.

تشافي هيرنانديز: مدرب برشلونة السابق، يقضي وقتًا كبيرًا في صيد الفطر مع أصدقائه، بمن فيهم بيكيه وشاكيرا، في نشاط بعيد كل البعد عن كرة القدم.

ليونيل ميسي: يقضي أوقات فراغه في ممارسة الألعاب الإلكترونية، ويشتهر بمهارته العالية في لعبة الفيفا، حيث يتفوق غالبًا على أصدقائه.

جاريث بيل: اللاعب الويلزي ونجم ريال مدريد السابق، يعتبر الجولف هوايته المفضلة، وقد صرح أن اللعبة ستكون نشاطه الأول بعد اعتزاله كرة القدم.

زلاتان إبراهيموفيتش: "السلطان السويدي" من محترفي التايكوندو، وحاصل على الحزام الأسود، وتعتبر هذه اللعبة هوايته المفضلة خارج الملعب.

جو ألين: خلال فترة لعبه مع ليفربول، برزت هوايته الغريبة في تربية الدجاج، حيث أطلق على دجاجاته أسماء طريفة مثل "ناجيت"، "دورا"، و"سيلكي ستيف جونيور"، وامتلك مزرعتين في أيرلندا لممارسة هوايته.

