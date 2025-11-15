الاتحاد الأفريقي يُخطر الزمالك بحكام مباراة زيسكو في الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من جيبوتي لإدارة مواجهة الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويُدير اللقاء الحكم محمد ديراني كحكم ساحة، ويعاونه كل من ليبان عبد الرازق أحمد ورشيد وايس بوراله كمساعدين، بينما يتولى محمود ناصر حسين مهام الحكم الرابع. كما اختار "كاف" الليبي عمر جمعة عبد السيد مراقبًا عامًا للمباراة.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة التي تضم أندية: المصري، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في افتتاح مشواره بالمرحلة الحالية، وذلك في التاسعة مساء يوم الأحد 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

