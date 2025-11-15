الكشف عن موعد وحكام مباراة بيراميدز وريفرز في دوري أبطال أفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن موعد وطاقم تحكيم مباراته أمام ريفرز يونايتد النيجيري، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم تحديد يوم السبت 22 نوفمبر الجاري موعدًا للمباراة، حيث يستضيف بيراميدز – حامل لقب البطولة – فريق ريفرز يونايتد في تمام التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ومن المقرر أن يدير اللقاء طاقم تحكيم سوداني بقيادة محمود إسماعيل، ويعاونه كل من محمد عبد الله كمساعد أول، وعمر أحمد كمساعد ثانٍ، بينما يتولى عبد العزيز جعفر مهام الحكم الرابع.

كما أسند الكاف مهام مراقبة المباراة لماكور مابيل من جنوب السودان، فيما يتولى الغاني أليكساندر أسانتي دور المنسق العام، والكاميروني هورون أونانا مسؤولية التنسيق الأمني، إضافة إلى المصري عبد الرحمن العليمي الذي سيكون مسؤول البث الفضائي.