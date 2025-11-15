من أوروبا.. المنتخب رقم 30 المشارك في كأس العالم 2026

تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على جزر فارو ثلاثية مقابل هدف في الجولة التاسعة.

وأصبح كرواتيا المنتخب الـ30 الذي يضمن المشاركة في كأس العالم، والثالث من القارة الأوروبية بعد إنجلترا وفرنسا.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم

آسيا: اليابان - إيران - أوزبكستان - كوريا الجنوبية - الأردن - أستراليا - قطر - المملكة العربية السعودية.

أفريقيا: المغرب - تونس - مصر - الجزائر - غانا - الرأس الأخضر - جنوب أفريقيا - ساحل العاج - السنغال.

أوروبا: إنجلترا - فرنسا - كرواتيا.

أمريكا الجنوبية: البرازيل - الإكوادور - أوروجواي - باراجواي - كولومبيا - الأرجنتين.

أمريكا الشمالية: الولايات المتحدة - كندا - المكسيك.

أوقيانوسيا: نيوزيلندا.

مقاعد كأس العالم

قارة أوروبا: 16 مقعدا

قارة أفريقيا: 9 مقاعد + مقعد من خلال ملحق

قارة آسيا: 8 مقاعد + مقعد من خلال ملحق

قارة أمريكا الجنوبية: 6 مقاعد + مقعد من خلال ملحق

أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي: 6 مقاعد بينهم 3 مستضيفون

أوقيانوسيا: مقعد واحد + مقعد من خلال ملحق