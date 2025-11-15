ظهر بها في آخر لقاء.. سعر ساعة كريستيانو رونالدو

أبرز الصراعات بين اللاعبين والمدربين التي هزت كرة القدم

استخدمها مدرب مصر.. ما هي "البطاقة الخضراء" الموجودة بكأس العالم للناشئين؟

خطفت ساعة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، المرصعة بالالماس، الأنظار في ظهوره الإعلامي الأخير، مع البريطاني بيرس مورغان.

وارتدى رونالدو ساعة يد من طراز ""Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette، مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا.

ووفقا للموقع الرسمي لـ" Jacob & Co"، يبلغ سعر ساعة كريستيانو رونالدو 1.1 مليون جنيه إسترليني، ولا يوجد منها سوى 18 نسخة فقط.

وتلقى كريستيانو رونالدو، البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته مع منتخب البرتغالي، مساء الخميس، في مباراة أيرلندا، بتصفيات كأس العالم 2026.