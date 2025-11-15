مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

جورجيا

- -
19:00

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كازاخستان

- -
16:00

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفينيا

- -
21:45

كوسوفو

ظهر بها في آخر لقاء.. سعر ساعة كريستيانو رونالدو

كتب : هند عواد

08:00 ص 15/11/2025
خطفت ساعة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، المرصعة بالالماس، الأنظار في ظهوره الإعلامي الأخير، مع البريطاني بيرس مورغان.

وارتدى رونالدو ساعة يد من طراز ""Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette، مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا.

ووفقا للموقع الرسمي لـ" Jacob & Co"، يبلغ سعر ساعة كريستيانو رونالدو 1.1 مليون جنيه إسترليني، ولا يوجد منها سوى 18 نسخة فقط.

وتلقى كريستيانو رونالدو، البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته مع منتخب البرتغالي، مساء الخميس، في مباراة أيرلندا، بتصفيات كأس العالم 2026.

