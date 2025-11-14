منتخب مصر "الثاني" يقف دقيقة حداد على روح محمد صبري

كتبت-هند عواد:

وقف لاعبو منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، دقيقة حداد على روح محمد صبري لاعب الزمالك ومنتخب مصر، قبل انطلاق مباراة الجزائر.

وتوفي محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع في التجمع الخامس.

ويواجه منتخب مصر المشاركة في كأس العرب، نظيره الجزائري، حاليا على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء ودي ضمن استعدادات بطولة كأس العرب، المقامة في قطر خلال شهر ديسمبر.

ويخوض منتخب مصر الثاني مباراة الجزائر، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد هاني – محمود حمدي "الونش" – عمر فايد – يحيى زكريا

خط الوسط: أكرم توفيق – محمد مجدي "أفشة" – محمد النني

خط الهجوم: إسلام عيسى – محمد شريف – مصطفى سعد "ميسي"



