مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري

سموحة

22 26
15:00

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

3 1
15:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

لوكسمبرج

- -
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر "الثاني" يقف دقيقة حداد على روح محمد صبري

كتب : هند عواد

04:46 م 14/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    منتخب مصر يقف دقيقة حداد على روح محمد صبري (1)
  • عرض 3 صورة
    منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت-هند عواد:

وقف لاعبو منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، دقيقة حداد على روح محمد صبري لاعب الزمالك ومنتخب مصر، قبل انطلاق مباراة الجزائر.

وتوفي محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع في التجمع الخامس.

ويواجه منتخب مصر المشاركة في كأس العرب، نظيره الجزائري، حاليا على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء ودي ضمن استعدادات بطولة كأس العرب، المقامة في قطر خلال شهر ديسمبر.

ويخوض منتخب مصر الثاني مباراة الجزائر، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد هاني – محمود حمدي "الونش" – عمر فايد – يحيى زكريا

خط الوسط: أكرم توفيق – محمد مجدي "أفشة" – محمد النني

خط الهجوم: إسلام عيسى – محمد شريف – مصطفى سعد "ميسي"


اقرأ أيضًا:

مصرع نجم الزمالك السابق محمد صبري في حادث

هل يغيب رونالدو عن أول مباراة للبرتغال في مونديال 2026؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر حلمي طولان محمد صبري الزمالك حادث سير التجمع الخامس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري