خسر 3-1 من سويسرا.. منتخب مصر يودع كأس العالم للناشئين

تشكيل منتخب مصر لمواجهة سويسرا في دور الـ32 من كأس العالم

ودع منتخب مصر للناشئين، كأس العالم تحت 17 عاما، من دور الـ32، بعد الهزيمة من سويسرا بنتيجة 3-1.

وأعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، تشكيل الفريق لمواجهة سويسرا، وجاء كالآتي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: حمزة الدجوي - نور أشرف - إبراهيم النجعاوي - مهند الشامي

خط الوسط: عمر أبو طالب - عمر كمال - بلال عطية - ياسين حسام

خط الهجوم: عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم

إلى أحداث المباراة:

الدقيقة 2: حمزة عبد الكريم يفوز بركلة حرة

الدقيقة 5: خطأ على لاعب سويسرا أدرين

الدقيقة 10: محاولة من بلال عطية

الدقيقة 10: محاولة من نور أشرف من داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 13: فرصة ضائعة من مهند الشامي

الدقيقة 15: إيثان بروشيز يسجل الهدف الأول لصالح سويسرا

الدقيقة 19: محاولة ضائعة من نيفو لاعب سويسرا

الدقيقة 23: حمزة عبد الكريم يقع في فخ التسلل

الدقيقة 39: إيثان بروشيز يسجل الهدف الثاني لسويسرا

الدقيقة 46: مطالبة لاعبي منتخب مصر بركلة جزاء

الدقيقة 58: جيل ستيل يضيف الهدف الثالث لسويسرا

الدقيقة 60: عمر كمال يحصل على بطاقة صفراء

الدقيقة 70: محاولة ضائعة من حمزة عبد الكريم

الدقيقة 73: الحكم يعود لتقنية الفيديو

الدقيقة 81: بطاقة صفراء لباسل مدحت

الدقيقة 86: بطاقة صفراء لمحمد بنداري

الدقيقة 91: هدف منتخب مصر الوحيد، سجله أنس رشدي

