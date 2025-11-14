- قناة مجانية تنقل مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين

لأول مرة في تاريخه.. رونالدو يحصل على بطاقة حمراء مع البرتغال (فيديو)

هل يغيب رونالدو عن أول مباراة للبرتغال في مونديال 2026؟

ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر وسويسرا، ضمن مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة، في دور الـ32 من مونديال الناشئين، على ملعب "أسباير زون" في قطر.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وسويسرا

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مواجهات كأس العالم تحت 17 عامًا، حيث يُنقل اللقاء عبر قناة "بي إن سبورت المفتوحة" عصر اليوم.

وتأهل الفراعنة إلى دور الـ32 بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع فنزويلا والفوز على هايتي.

اقرأ أيضًا:

هل يغيب رونالدو عن أول مباراة للبرتغال في مونديال 2026؟

مصر رفقة 28 منتخبا.. المتأهلون لكأس العالم 2026



