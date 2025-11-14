مباريات الأمس
قناة مجانية تنقل مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين

كتب : محمد القرش

11:27 ص 14/11/2025
ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر وسويسرا، ضمن مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة، في دور الـ32 من مونديال الناشئين، على ملعب "أسباير زون" في قطر.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وسويسرا

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مواجهات كأس العالم تحت 17 عامًا، حيث يُنقل اللقاء عبر قناة "بي إن سبورت المفتوحة" عصر اليوم.

وتأهل الفراعنة إلى دور الـ32 بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع فنزويلا والفوز على هايتي.

