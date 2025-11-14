ميلان يسعى لتدعيم خط هجومه بالتعاقد مع نجم برشلونة

كتب - محمد عبد السلام:

أبدى نادي ميسلان الإيطالي اهتمامه بالتعاقد مع النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الهجومية.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة في 30 يونيو 2026، ولم يتضح موقفه النهائي مع الفريق حتى الآن، خاصة في ظل عدم بدء مفاوضات التجديد معه حتى الآن.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن إبراهيموفيتش المستشار للشركة المالة للنادي، يعد أبرز الداعمين لفكرة التعاقد مع ليفاندوفسكي.

وذكر الموقع ذاته، أن المدير الرياضي لميلان أجرى محادثات أولية مع ممثلي اللاعب، ومن المقرر عقد اجتماع قريب مع بيني زاهافي، وكيل أعماله، لمعرفة الطلبات الخاصة باللاعب والراتب الذي يريد أن يحصل عليه.

وأوضح الموقع، أن المهاجم البولندي يرغب في الانضمام إلى مشروع ميلان، بقيادة المدرب ماسيميليانو أليجري.

أقرأ أيضًا:

"القصة فلوس".. خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للجدل إلى جماهير الزمالك

"جسدنا عمق الروابط العربية".. أول تعليق من الإمارات على استضافة كأس السوبر المصري