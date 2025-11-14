مباريات الأمس
ميلان يسعى لتدعيم خط هجومه بالتعاقد مع نجم برشلونة

كتب : مصراوي

12:33 ص 14/11/2025

روبرت ليفاندوفسكي

كتب - محمد عبد السلام:

أبدى نادي ميسلان الإيطالي اهتمامه بالتعاقد مع النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الهجومية.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة في 30 يونيو 2026، ولم يتضح موقفه النهائي مع الفريق حتى الآن، خاصة في ظل عدم بدء مفاوضات التجديد معه حتى الآن.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن إبراهيموفيتش المستشار للشركة المالة للنادي، يعد أبرز الداعمين لفكرة التعاقد مع ليفاندوفسكي.

وذكر الموقع ذاته، أن المدير الرياضي لميلان أجرى محادثات أولية مع ممثلي اللاعب، ومن المقرر عقد اجتماع قريب مع بيني زاهافي، وكيل أعماله، لمعرفة الطلبات الخاصة باللاعب والراتب الذي يريد أن يحصل عليه.

وأوضح الموقع، أن المهاجم البولندي يرغب في الانضمام إلى مشروع ميلان، بقيادة المدرب ماسيميليانو أليجري.

