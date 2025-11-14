ثلاثي برشلونة يستعدون للعودة من الإصابة بعد فترة التوقف الدولي

كتب - محمد عبد السلام:

يستعيد فريق برشلونة بقيادة المدرب هانسي فليك عددًا من لاعبيه المصابين عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، التي شكلت فرصة مثالية لإعادة ترتيب الأوراق بعد أسابيع حافلة بالإصابات والتحديات.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة فريق أتلتيك بلباو يوم السبت المقبل، الموافق 22 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن فليك يعتبر هذه الفترة بمثابة إعادة ضبط للفريق، خاصةً بعد حصول اللاعبين على راحة قصيرة، في الوقت الذي واصل فيه المصابون تدريباتهم التأهيلية.

وسلطت الصحيفة الضوء على أبرز العائدين المرتقبين بعد فترة التوقف، وهم: رافينيا، وجوان جارسيا، وربما بيدري، إذ يعد كل منهم عنصرًا أساسيًا في تشكيل فليك.

فقد عانى رافينيا من إصابة عضلية تجددت قبل مباراة الكلاسيكو، إلا أنه بات قريبًا من الجاهزية الكاملة، وقد يشارك أمام أتلتيك بلباو.

أما الحارس جوان جارسيا، الذي خضع لجراحة في الغضروف، فقد عاد إلى التدريبات الجماعية، ومن المتوقع أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية في المباراة المقبلة.

وأشارت "سبورت" أيضًا إلى أن بيدري، الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة ريال مدريد، أظهر تحسنًا أسرع من المتوقع، وقد يشارك لبضع دقائق قريبًا.