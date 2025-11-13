مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

4 1
18:00

الجابون

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

0 1
21:00

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيرلندا

2 0
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

4 0
21:45

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مولدوفا

0 1
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

1 1
18:00

العراق

جميع المباريات

إعلان

التعادل الإيجابي يحسم مباراة الإمارات والعراق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

كتب ـ محمد الميموني:

09:58 م 13/11/2025

مباراة الإمارات والعراق

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب الإمارات أمام نظيره منتخب العراق، في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح المنتخب العراقي أهداف المباراة في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول، عن طريق اللاعب علي الحمادي، قبل أن يتعادل منتخب الإمارات بهدف عن طريق لوان بيريرا في الدقيقة 18.

وتقام مباراة الإياب بين المنتخبين، يوم 18 نوفمبر الجاري على ملعب " البصره الدولي" بالعراق، في مباراة ستحسم المتأهل إلى المونديال.

ويذكر أن النسخة المقبلة، من بطولة كأس العالم 2026، ستقام في 3 دول، هم: "المكسيك، الولايات المتحدة وكندا".

