حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب الإمارات أمام نظيره منتخب العراق، في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح المنتخب العراقي أهداف المباراة في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول، عن طريق اللاعب علي الحمادي، قبل أن يتعادل منتخب الإمارات بهدف عن طريق لوان بيريرا في الدقيقة 18.

وتقام مباراة الإياب بين المنتخبين، يوم 18 نوفمبر الجاري على ملعب " البصره الدولي" بالعراق، في مباراة ستحسم المتأهل إلى المونديال.

ويذكر أن النسخة المقبلة، من بطولة كأس العالم 2026، ستقام في 3 دول، هم: "المكسيك، الولايات المتحدة وكندا".

