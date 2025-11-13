برشلونة يخطط للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ لخلافة ليفاندوفسكي

كتب – محمد عبد السلام:

كشفت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية عن خطوة كبيرة يدرسها نادي برشلونة الإسباني، إذ وضع المهاجم الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونيخ، على رأس قائمة أهدافه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون الخيار الأول لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي.

ينتهي عقد روبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 37 عامًا، مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، في ظل غياب أي مؤشرات إلى رغبة النادي في تمديد ارتباطه بالمهاجم البولندي، الأمر الذي دفع إدارة البلوجرانا إلى التحرك مبكرًا للبحث عن بديل قادر على قيادة الهجوم في الموسم المقبل.

ورغم تداول أسماء عدة مثل إيتا إيونج مهاجم ليفانتي، وجوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد، فإن برشلونة يفكر في تكرار سيناريو عام 2022 عندما تعاقد مع ليفاندوفسكي من بايرن، ولكن هذه المرة باستهداف نجم الفريق البافاري الحالي هاري كين.

ويتصدر كين قائمة المطلوبين في برشلونة، بعدما واصل تألقه اللافت منذ انتقاله إلى بايرن قبل موسمين، إذ سجل 108 أهداف في 113 مباراة، من بينها 23 هدفًا في الموسم الجاري فقط، ليؤكد أنه لا يزال أحد أكثر المهاجمين فاعلية في العالم.

ورغم بلوغه 32 عامًا، لا يزال قائد منتخب إنجلترا يقدم أداءً متكاملًا على الصعيدين التهديفي والجماعي، وهو ما جعل إدارة برشلونة ترى فيه البديل المثالي لضمان استمرارية القوة الهجومية بنفس المستوى.

ويمتد عقد كين مع بايرن ميونيخ حتى عام 2027، ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ تعتبره إدارة برشلونة مناسبًا بالنظر إلى قيمته وخبرته الكبيرة.

