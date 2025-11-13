"تصل إلى 8200 جنيه".. أزمة مواقف السيارات تثير الجدل قبل مونديال 2026

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بخطوة مفاجئة قبل كأس العالم 2026، تتمثل في بيع أماكن وقوف السيارات بالقرب من ملاعب البطولة، بأسعار تبدأ من 75 دولارا وتصل إلى 175 دولارًا (8200 جنيه)، في اليوم الواحد.

ووفقا لصحيفة "ذا أثلتيك"، أطلقت فيفا موقعا رسميا، لحجز مواقف سيارات لحاملي تذاكر مباريات كأس العالم، وذلك في 16 مدينة تستضيف البطولة.

وأشارت الصحيفة، إلى المواصلات ومواقف السيارات، تمثل تحديا كبيرا في أمريكا الشمالية، إذ تعاني العديد من المدن الأمريكية من ضعف البنية التحتية، مما يتسبب في الاعتماد على السيارات الشخصية، لكن بعض المواقف الخاصة بالسيارات، ستكون مغلقة أثناء البطولة، مثلما حدث في كأس العالم للأندية النسخة السابقة.

وجاءت أسعار مواقف السيارات، كالآتي:

1-في ملاعب هارد روك (ميامي)، أروهيد (كانساس سيتي)، جيليت (فوكسبره)، وAT&T تكساس

-75 دولارًا لمباريات المجموعات ودور الـ32

-100 دولار لدور الـ16

-125- 145 دولارًا في ربع النهائي

-175 دولارًا في نصف النهائي أو مباراة المركز الثالث

2-في ملعب لينكولن فيلادلفيا:

-115 دولارًا لمباريات المجموعات

-145 دولارًا لدور الـ16

3-أما بقية الملاعب في أتلانتا، لوس أنجلوس، سانتا كلارا، سياتل، جوادالاخارا، مكسيكو سيتي، مونتيري، فانكوفر، فتظهر رسالة: "سيتم الإعلان عن المواقف قريبًا".