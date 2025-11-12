"نجم زملكاوي".. من هو صاحب أول هدف في تاريخ أمم أفريقيا؟

كشف المدرب الإنجليزي جاستن كوكرين للمرة الأولى عن كواليس وفاة زوجته ليان بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال كوكرين في تصريحات إعلامية:"انتقلت من حياة تسير بسلاسة إلى واقعٍ أصبحت فيه أباً وحيداً، أنظم كل شيء حول العائلة، من الصعب وصف ما مررت به خلال هذا العام، كانت ليان زوجة وأماً رائعة مثالية بالنسبة لي، دعمت مسيرتي التدريبية واهتمت بأبنائنا بكل حب".

وأضاف: "تلقت علاجها في مستشفى رويال مارسدن المتخصص في لندن، ومع أن الأعراض لم تكن شديدة في البداية، إلا أن حالتها تدهورت سريعاً، كان من الصعب جداً أن أراها تتراجع أمامي".

وتابع:"كنا نعيش بين الأمل والواقع، الأمل بأن تهزم المرض، والواقع الذي يذكرك بأن النهاية قد تكون قريبة، كنت أنام ثلاث ساعات فقط عندما كانت مريضة، وبعد وفاتها أصبحت أنام بالكاد خمس ساعات".

وبعد وفاتها قال:"كنت في حالة صدمة، أشعر وكأنني تلقيت ضربة قوية لكنني ما زلت واقفاً، حاولت التركيز على أبنائي، كما أوصتني ليان كانت الأيام صعبة والليالي طويلة، لكن كرة القدم منحتني بعض الراحة".

وروى كوكرين موقفاً مؤثراً بعد انضمامه لمنتخب إنجلترا:"كنت في طريقنا إلى ويمبلي، وبدأت أغنية معينة كنت مع الطاقم منذ خمسة أيام فقط، وفجأة بدأت أبكي، كنت أجلس أمام هنريكي هيلاريو، وعندما رآني عرف تماماً ما أشعر به، فاقترب مني واحتضنني، في تلك اللحظة فقط أدركت أنها لن تكون معي في ذلك اليوم".

والجدير بالذكر أن كوكرين عمل ضمن الجهاز الفني لنادي برينتفورد إلى جانب المدرب توماس فرانك، قبل أن ينتقل في فبراير 2025 للعمل مع منتخب إنجلترا بعد تعيين توماس توخيل، ثم لحق بفرانك مرة أخرى في نادي توتنهام هوتسبير.