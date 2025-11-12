"فضيحة في تركيا".. تورط ألف لاعب في المراهنات

تورط أكثر من ألف لاعب، منهم 27 بالدوري التركي الممتاز، في قضية مراهنات، تسببت في جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.

وذكرت صحيفة "AS" الإسبانية، أنه تورط ما يصل إلى 27 لاعبًا من الدوري التركي الممتاز، في قضية مراهنات، وصفتها بأنها "فضيحة في تركيا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد أعضاء من ناديي جالطة سراي وبشكتاش يخضعون للتحقيق، أما فنربخشة، فهو غير متورط حاليًا.

وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) عن تحديد هوية 1024 لاعبًا لمشاركتهم في مراهنات على دوريات المحترفين، وإرسال أسمائهم إلى مديرية الانضباط الكروي الإقليمية.

ويمثل هؤلاء اللاعبون جميع مستويات كرة القدم الاحترافية والهواة في تركيا، ومن بين الذين خضعوا للتحقيق 27 لاعبًا من 14 فريقًا في الدوري الممتاز، وتم استبعاد 77 لاعبًا من دوري الدرجة الثانية.

كما استُبعد مدافع جلطة سراي، إرين إلمالي، من تشكيلة تركيا لمباراتي تصفيات كأس العالم ضد إسبانيا وبلغاريا بسبب تورطه المزعوم في المراهنات.

وبرّأ اللاعب نفسه لاحقًا في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "أريد أن أوضح أن اسمي مدرج في ملف القضية هذا بسبب صفقة مراهنة أجريتها قبل حوالي خمس سنوات مع شخص من خارج فريقي. منذ ذلك الحين، لم أقيم ولم تكن لي أي علاقة بهذه القضية".

وفي إطار التحقيق في المراهنات التي يجريها الاتحاد التركي لكرة القدم، في الدوريات المحترفة، تقرر إحالة 1024 لاعب كرة قدم تم تحديدهم مؤقتًا لرهانهم على PFDK ، اعتبارًا من 10 نوفمبر 2025، وفقًا للمادة 57 من لوائح الانضباط لكرة القدم.

ماذا تقول المادة 57 من اللائحة؟

تنص المادة 57 من لائحة الانضباط الخاصة بكرة القدم على أن الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا التوجيه:

أ) يُحظر عليهم المراهنة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على مباريات كرة القدم أو أي نشاط مرتبط بها، وكذلك المشاركة في ألعاب الحظ المماثلة.

ب) لا يجوز لهم شغل أي منصب أو امتلاك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في شركات أو منظمات أو مؤسسات (باستثناء العامة) تروج أو تسهّل أو تنظم أو تدير المراهنات وألعاب الحظ المماثلة المتعلقة بمباريات كرة القدم أو فعالياتها أو المعاملات المماثلة.

كل من يخالف هذه القاعدة سيعاقب بالإيقاف أو المنع من المشاركة في المباريات لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة.

يُحظر الترويج أو الإعلان عن منظمات المراهنات غير المرخصة من الجهات المختصة بأي وسيلة، بما في ذلك اللوحات الإعلانية وغيرها من وسائل العرض في الملاعب، ويشمل هذا الحظر الشركات التابعة لهذه المنظمات وأي ترويج أو إعلان يشير إليها.

