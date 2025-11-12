شيكو بانزا ضد ميسي.. التفاصيل الكاملة لمباراة الأرجنتين وأنجولا

ماذا ينتظر منتخب مصر للناشئين حال الفوز على سويسرا في دور ال32 بالمونديال؟

مشكلة في القلب وإغماء مفاجئ.. نقل نجم تشيلسي السابق إلى المستشفى

تشهد فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، مواجهة تجمع بين لاعب الزمالك وأسطورة الأرجنتين، ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

ويأتي شيكو بانزا لاعب الزمالك، على رأس قائمة منتخب أنجولا لمواجهة الأرجنتين وديا، خلال فترة التوقف الحالية، واستعدادا لكأس الأمم الأفريقية.

وأعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمته لمواجهة أنجولا الودية، ضمن استعدادا التانجو بكأس العالم 2026.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الأنجولي وديا، في السادسة مساءً يوم 14 نوفمبر الحالي، على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا".

