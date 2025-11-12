مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
18:45

موريتانيا

جميع المباريات

إعلان

شيكو بانزا ضد ميسي.. التفاصيل الكاملة لمباراة الأرجنتين وأنجولا

كتب : هند عواد

11:53 ص 12/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (3)
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (5)
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (4)
  • عرض 10 صورة
    ميسي
  • عرض 10 صورة
    ميسي وسواريز
  • عرض 10 صورة
    حارس ميسي الشخصي (1)_10
  • عرض 10 صورة
    ليونيل ميسي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، مواجهة تجمع بين لاعب الزمالك وأسطورة الأرجنتين، ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

ويأتي شيكو بانزا لاعب الزمالك، على رأس قائمة منتخب أنجولا لمواجهة الأرجنتين وديا، خلال فترة التوقف الحالية، واستعدادا لكأس الأمم الأفريقية.

وأعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمته لمواجهة أنجولا الودية، ضمن استعدادا التانجو بكأس العالم 2026.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الأنجولي وديا، في السادسة مساءً يوم 14 نوفمبر الحالي، على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا".

اقرأ أيضًا:

"عبد الواحد دمرني وزيزو ساعدني".. لاعب الزمالك السابق يكشف كواليس شكواه ضد النادي

لاعب الزمالك السابق يعلن عبر "مصراوي" تقدمه بشكوى ضد النادي (مستند)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميسي ضد شيكو بانزا الزمالك شيكو بانزا ميسي الأرجنتين وأنجولا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بدء التسجيل لحجز شقق الإسكان والسداد للحجز يوم الأحد المقبل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح