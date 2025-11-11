مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
18:45

موريتانيا

جميع المباريات

إعلان

"قبل مواجهة مصر".. أرقام منتخب سويسرا تحت 17 عاما في مونديال الناشئين

كتب - يوسف محمد:

10:53 م 11/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    هدف منتخب إنجلترا للشباب في مرمي مصر
  • عرض 9 صورة
    هدف منتخب إنجلترا للشباب في مرمي مصر
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر للناشئين (1)
  • عرض 9 صورة
    باسل محمد يقبل والدته بعد فوز منتخب مصر (1)
  • عرض 9 صورة
    باسل محمد يقبل والدته بعد فوز منتخب مصر (2)
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن منافس منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، في دور الـ32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بقطر.

ويلاقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، في دور الـ 32 ببطولة كأس العالم للناشئين، نظيره منتخب سويسرا يوم الجمعة المقبل.

وكان منتخب مصر تحت 17 عاما، تأهل إلى دور ال32 ببطولة كأس العالم للناشئين، بعد احتلال المركز الثالث بمجموعته ليضمن التأهل ضمن أفضل ثوالث المجموعات، فيما تأهل منتخب سويسرا عقب احتلاله صدارة ترتيب مجموعته.


ويقدم منتخب سويسرا مستويات مميزة في البطولة حتى الآن، حيث خاض 3 مباريات بدور المجموعات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في مباراتين وحضر التعادل في مباراة وحيدة.


وحقق منتخب سويسرا للناشئين الفوز خلال البطولة، على حساب كلا من: "كوت ديفوار بأربع أهداف مقابل هدف، المكسيك بثلاثة أهداف لهدف"، فيما تعادل أمام كوريا الجنوبية سلبيا.


أقرأ أيضًا:


موقف إمام عاشور وتريزيجيه من مواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا



تصريحات غاضبة وعملية مفاجئة.. القصة الكاملة لأزمة لامين يامال ومنتخب إسبانيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب سويسرا منتخب مصر للناشئين كأس العالم للناشئين فيفا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح