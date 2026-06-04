من ضمنهم حمزة عبد الكريم..أصغر 5 لاعبين في كأس العالم 2026

مبابي اساسيًا.. تشكيل فرنسا الرسمي لمواجهة كوت ديفوار استعدادًا لكأس العالم

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الخميس 4 يونيو،مفاجأة كبرى حول تطور إصابة نيمار دا سيلفا، وموعد عودته، وذلك بعد تأكد غيابه أمام منتخب مصر، عقب تعرضه للإصابة في الفترة الماضية.

ويغيب نيمار دا سيلفا، عن ودية مصر يوم الأحد المقبل 7 يونيو، استعدادًا لكأس العالم 2026 بسبب الإصابة .

موعد مباراة مصر والبرازيل الودية

ويستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني لمنتخب مصر لخوض مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه منتخب البرازيل في ودية قبل إنطلاق كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك و كندا.

وتقام المباراة في تمام الساعة 1 صباحًا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

وتنقل مباراة مصر والبرازيل قنوات " أون سبورت" الناقل الحصري للفراعنة في المباريات الودية قبل انطلاق المونديال.

يذكر أن منتخب مصر يقع فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

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القناة الناقلة لمباراة فرنسا و كوت ديفوار في المباراة الودية استعدادً لكأس العالم



