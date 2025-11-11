موقف إمام عاشور وتريزيجيه من مواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

يخضع محمود حسن تريزيجيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامجٍ تأهيليٍّ مكثف استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، المقرر إقامتها يوم 22 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الدنماركي يِس توروب، المدير الفني للفريق، لاعبيه راحةً سلبية لمدة خمسة أيام عقب الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أُقيمت مساء الأحد على ملعب محمد بن زايد، والتتويج بلقب كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يعود الفريق الأحمر إلى التدريبات يوم السبت المقبل، على أن يصل توروب إلى القاهرة قبلها بساعات.

وقال مصدرٌ في تصريحاتٍ خاصة لموقع"مصراوي" إن الأشعة التي خضع لها تريزيجيه في العاصمة الإماراتية أبوظبي أثبتت إصابته بشدٍّ في العضلة الخلفية، ويحتاج إلى فترة تتراوح بين 6 و10 أيام للعودة إلى التدريبات.

وأضاف أن اللاعب سيبدأ تنفيذ برنامجٍ تأهيلي بدءًا من يوم السبت المقبل، لتجهيزه لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري.

وأوضح المصدر أنه في حال خوض الفريق مباراةً ودية خلال فترة التوقف الدولي، فسيتم منح إمام عاشور فرصة المشاركة في تلك المواجهة بهدف رفع معدلات لياقته البدنية.

واختتم أن أشرف داري لا يزال أمامه بعض الوقت للتعافي، في حين سيعود حسين الشحات إلى المشاركة في التدريبات مع نهاية الشهر الجاري.