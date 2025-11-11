مباريات الأمس
إعلان

كريستيانو رونالدو يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

كتب : هند عواد

02:17 م 11/11/2025
    عائلة كريستيانو رونالدو
    كريستيانو رونالدو لاعب النصر (5)_Easy-Resize.com
    كريستيانو رونالدو لاعب النصر (4)_Easy-Resize.com
    كريستيانو رونالدو لاعب النصر (2)_Easy-Resize.com
    كريستيانو رونالدو لاعب النصر
    كريستيانو رونالدو لاعب النصر (6)_Easy-Resize.com

أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، موعد اعتزاله كرة القدم رسميا، مشيرا إلى أن الأمر قريبا.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "حين قلت إن الاعتزال قريب، قصدت عاماً أو عامين. أنا أعيش فترة رائعة الآن، أسجل الأهداف وما زلت أشعر بالسرعة والحدة داخل الملعب. لكن، لنكن صادقين، في هذه المرحلة من العمر تبدأ العدّ التنازلي بالشهور".

وأضاف: "حين تصل إلى سن معينة في كرة القدم، تبدأ في حساب الأشهر بسرعة. أنا أستمتع بما أقدمه في المنتخب وفي نادي النصر، لكنني أعلم أن النهاية تقترب. قلت (قريباً) ولم أقصد بعد عشر سنوات كما ظن البعض".

واختتم رونالدو: "بالتأكيد ستكون تلك البطولة الأخيرة لي، لأنني سأبلغ 41 عاماً حينها. لقد قدّمت كل شيء لكرة القدم، على مدى 25 عاماً حققت أرقاماً قياسية في مختلف الأندية والمنتخب. أشعر بالفخر، وسأستمتع بما تبقى من الوقت".

