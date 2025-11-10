فيديو هدف منتخب إنجلترا للشباب في مرمي مصر بكأس العالم تحت 17 عامًا

أعلى 10 لاعبين إنجليز أجراً في العالم لعام 2025

قص منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا شريط التسجيل مبكرًا خلال مباراته أمام المنتخب الوطني المصري مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة ـ الأخيرة ـ بدور المجموعات بكأس العالم للناشئين.

وتقدم منتخب إنجلترا بهدف في شباك منتخب مصر بقدم اللاعب ريجان هيسكي بعد مرور 14 دقيقة من عمر الشوط الأول من المباراة.

وحتى الآن منتخب إنجلترا متقدم بهدف على منتخب مصر دون رد.

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى الدور التالي.