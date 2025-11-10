فيديو هدف منتخب إنجلترا للشباب في مرمي مصر بكأس العالم تحت 17 عامًا
كتب ـ محمد الميموني:
قص منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا شريط التسجيل مبكرًا خلال مباراته أمام المنتخب الوطني المصري مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة ـ الأخيرة ـ بدور المجموعات بكأس العالم للناشئين.
وتقدم منتخب إنجلترا بهدف في شباك منتخب مصر بقدم اللاعب ريجان هيسكي بعد مرور 14 دقيقة من عمر الشوط الأول من المباراة.
وحتى الآن منتخب إنجلترا متقدم بهدف على منتخب مصر دون رد.
وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى الدور التالي.
شوف الهدف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 10, 2025
إنجلترا تتقدم 1-0 على مصر ... عن طريق ريجان هيسكي عند الدقيقة 14 .. في كأس العالم تحت 17 عاماً#U17WC #كأس_العالم_تحت_17_سنة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/ncdZySYo2p