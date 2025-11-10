مباريات الأمس
كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

3 1
14:30

المكسيك

كأس العالم تحت 17 عاما

زامبيا

1 1
16:45

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

0 3
17:45

إنجلترا

فيديو هدف منتخب إنجلترا للشباب في مرمي مصر بكأس العالم تحت 17 عامًا

كتب ـ محمد الميموني:

06:54 م 10/11/2025
قص منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا شريط التسجيل مبكرًا خلال مباراته أمام المنتخب الوطني المصري مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة ـ الأخيرة ـ بدور المجموعات بكأس العالم للناشئين.

وتقدم منتخب إنجلترا بهدف في شباك منتخب مصر بقدم اللاعب ريجان هيسكي بعد مرور 14 دقيقة من عمر الشوط الأول من المباراة.

وحتى الآن منتخب إنجلترا متقدم بهدف على منتخب مصر دون رد.

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى الدور التالي.

