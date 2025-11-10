مباريات الأمس
كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

0 3
17:45

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

3 1
14:30

المكسيك

كأس العالم تحت 17 عاما

زامبيا

1 1
16:45

البرازيل

جميع المباريات

ملخص فيديو وأهداف مباراة مصر وإنجلترا بكأس العالم تحت 17 عامًا

كتب : مصراوي

05:51 م 10/11/2025
  عرض 8 صورة
  
    مهند الشامي يحتفل مع والدته بعد فوز منتخب مصر للناشئين (1)
  
    مهند الشامي يحتفل مع والدته بعد فوز منتخب مصر للناشئين (2)
  
    مهند الشامي يحتفل مع والدته بعد فوز منتخب مصر للناشئين (3)
  
    باسل محمد يقبل والدته بعد فوز منتخب مصر (2)
  
    احتفال لاعبي منتخب مصر للناشئين (3)
  
    باسل محمد يقبل والدته بعد فوز منتخب مصر (1)
  
    احتفال لاعبي منتخب مصر للناشئين (2)

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبزر أحداث مباراة مصر وإنجلترا بالجولة الثالثة في ختام دور المجموعات بكأس العالم تحت 17 عامًا.

ملخص مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم تحت 17 عامًا:

وتوقف اللعب بعد مرور 14 دقيقة لعلاج لاعب منتخب مصر أدهم فريد قبل أن يُستكمل اللقاء.

وتقدم منتخب إنجلترا بهدف في الدقيقة التالية من تسديدة قوية للاعب ريجان هيسكي.

وعاد منتخب إنجلترا بتسديدة جديدة في الدقيقة 19 ولكن مرت بجانب المرمى.

وتصدى حارس مرمى منتخب مصر عمر عبدالعزيز لعرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30.

وقرر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب مصر بعد العودة لتقنية الفيديو بطلب من المدير الفني للمنتخب أحمد الكاس بالدقيقة 35 عن طريق "بطاقة التحدي" التي تسمح له بالتقدم بطلب لحكم المباراة لمراجعة لقطة ويتاح لكل مدرب مرتين استخدامه.

وألغى الحكم هدفًا سجله لاعب منتخب مصر عمر كمال بالدقيقة 45+1 بداع التسلل.

وتوقف اللعب في الدقيقة 45+3 بعد سقوط حارس مرمى منتخب مصر داخل أرضية الملعب للإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه.

وطلب المدير الفني للمنتخب الوطني أحمد الكاس استخدام بطاقة التحدي مرة ثانية لمراجعة لقطة باللقاء يطالب خلالها بالبطاقة الحمراء للاعب منتخب إنجلترا ولكن الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء بالدقيقة 45+5.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة بمحاولات لمنتخب مصر لإدراك التعادل فسدد اللاعب حمزة عبدالكريم كرة قوية في الدقيقة 46 ولكنها علت المرمى.

وسدد بلال عطية بالدقيقة 48 ركلة حرة مباشرة تصدى لها حارس مرمى منتخب إنجلترا ثم سدد زميله عبدالعزيز الزغبي بالدقيقة 50 كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس المرمى.

وتوقف اللعب بالدقيقة 52 لتلقي حارس مرمى منتخب إنجلترا الإسعافات ولم تمر سوى ثلاثة دقائق حتى أضاف ريجان هيسكي الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا بعدما وصلته كرة توغل بها داخل منطقة الجزاء ثم أسكنها الشباك.

وتألق حارس مرمى منتخب مصر عمر عبدالعزيز بالتصدي لركلة جزاء بالدقيقة 64 سددها اللاعب ريجان ريسكي ثم تصدى لتسديدته الجديدة.


وسدد لاعب منتخب مصر عبدالعزيز الزغبي كرة قوية من داخل منطقة جزاء إنجلترا ولكن مرت بجانب المرمى بالدقيقة 70.

وعاد منتخب مصر بتسديدة جديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق عمر كمال ولكن ارتطمت في الدفاع وخرجت لركنية بالدقيقة 81.

مصر و إنجلترا كأس العالم تحت 17 تشكيل منتخب مصر للناشئين منتخب مصر للناشئين منتخب إنجلترا للناشئين

