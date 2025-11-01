هل السبب الخيانة؟.. لامين يامال يعلن انفصاله عن نيكي نيكول

يعيش فيه مع ابن عمه.. موعد انتقال لامين يامال إلى قصر "بيكيه وشاكيرا" السابق

أعلن الإسباني لامين يامال نجم برشلونة الشاب، انفصاله عن صديقته، مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول.

وقال لامين يامال في تصريحات عبر صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لقد انفصلنا ببساطة، هذا كل شيء، لسنا معا، والأمر لم يكن بسبب خيانة زوجية".

وأضاف: "لقد انفصلنا ببساطة، هذا كل شيء . كل ما يُقال لا علاقة له بعلاقتنا، لم أخنها ولم أكن مع أي شخص آخر.

وأثار الثنائي جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، بعد ظهورهما معا في أكثر من مناسبة، ولفارق السن بينهما، إذ أن نيكي تكبره بسبع سنوات.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. نجوم الأهلي والزمالك بالزي الفرعوني قبل افتتاح المتحف.. واكتساح الخطيب في الانتخابات



حكام مباراة الأهلي و المصري



