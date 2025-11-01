مباريات الأمس
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 0
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

هل السبب الخيانة؟.. لامين يامال يعلن انفصاله عن نيكي نيكول

كتب : هند عواد

04:28 م 01/11/2025
    نيكي نيكول صديقة لامين يامال
    لامين يامال وصديقته نيكي نيكول
    نيكي نيكول تدعم لامين يامال
    لامين يامال ومغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (4)
    لامين يامال ومغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (2)
    لامين يامال ومغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (5)

أعلن الإسباني لامين يامال نجم برشلونة الشاب، انفصاله عن صديقته، مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول.

وقال لامين يامال في تصريحات عبر صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لقد انفصلنا ببساطة، هذا كل شيء، لسنا معا، والأمر لم يكن بسبب خيانة زوجية".

وأضاف: "لقد انفصلنا ببساطة، هذا كل شيء . كل ما يُقال لا علاقة له بعلاقتنا، لم أخنها ولم أكن مع أي شخص آخر.

وأثار الثنائي جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، بعد ظهورهما معا في أكثر من مناسبة، ولفارق السن بينهما، إذ أن نيكي تكبره بسبع سنوات.

لامين يامال نيكي نيكول انفصال لامين يامال ونيكي نيكول برشلونة

