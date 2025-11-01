مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

شاهدها بالمجان.. القناة الناقلة لمباراة مصر وألمانيا في نهائي بطولة العالم لكرة اليد

كتب : هند عواد

12:44 م 01/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد للناشئين (6)
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد للناشئين (7)
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد للناشئين (4)
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد للناشئين (3)
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد للناشئين (2)
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد للناشئين (5)
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد للناشئين (8)
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد - ناشئين تحت 17

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت قنوات أون سبورت نقل مباراة منتخب مصر للناشئين وألمانيا، في نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عاما.

موعد مباراة مصر وألمانيا

تقام مباراة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين وألمانيا، في التاسعة والربع مساء اليوم، ضمن منافسات نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عاما.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي بطولة العالم، بعد الفوز على إسبانيا، بنتيجة 31-28، فيما تأهل منتخب ألمانيا بعد الفوز على منتخب قطر بنتيجة 39-22.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وألمانيا

أعلن شبكة قنوات أون سبوت، نقل مباراة مصر وألمانيا في نهائي بطولة العالم، على قناة أون سبورت 2 بالمجان، ويعلق خالد خيري على مجريات اللقاء.

ويضم الاستديو التحليلي لمباراة مصر وألمانيا في نهائي بطولة العالم لكرة اليد كل من، طارق محروس، حسن يسري، هادي رفعت.

اقرأ أيضًا:
"قصص متفوتكش".. نجوم الأهلي والزمالك بالزي الفرعوني قبل افتتاح المتحف.. واكتساح الخطيب في الانتخابات

حكام مباراة الأهلي و المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر لكرة اليد مصر وألمانيا قناة مجانية تنقل مباراة مصر وألمانيا نهائي بطولة العالم لكرة اليد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"
تغطية خاصة- افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تحتفي ورموز العالم في المحروسة