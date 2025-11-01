يكسر الرقم القياسي لنجم يونايتد.. محمد صلاح يقترب من إنجاز تاريخي ضد أستون

أعلنت قنوات أون سبورت نقل مباراة منتخب مصر للناشئين وألمانيا، في نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عاما.

موعد مباراة مصر وألمانيا

تقام مباراة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين وألمانيا، في التاسعة والربع مساء اليوم، ضمن منافسات نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عاما.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي بطولة العالم، بعد الفوز على إسبانيا، بنتيجة 31-28، فيما تأهل منتخب ألمانيا بعد الفوز على منتخب قطر بنتيجة 39-22.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وألمانيا

أعلن شبكة قنوات أون سبوت، نقل مباراة مصر وألمانيا في نهائي بطولة العالم، على قناة أون سبورت 2 بالمجان، ويعلق خالد خيري على مجريات اللقاء.

ويضم الاستديو التحليلي لمباراة مصر وألمانيا في نهائي بطولة العالم لكرة اليد كل من، طارق محروس، حسن يسري، هادي رفعت.

