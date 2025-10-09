مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

1 0
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

0 3
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

3 1
19:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

التشيك

0 0
21:45

كرواتيا

جميع المباريات

رسمياً.. تحديد مواعيد وملاعب بطولة السوبر المصري في الإمارات

كتب : نهي خورشيد

10:03 م 09/10/2025
  • عرض 7 صورة
    عماد النحاس يحتفل بفوز الأهلي على الزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك (4)
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية رسمياً عن مواعيد وملاعب مباريات بطولة السوبر المصري التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أربعة أندية وهم، الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

وبحسب البيان الرسمي، تُقام منافسات السوبر يومي 6 و9 نوفمبر المقبل، إذ تحتضن العاصمة أبوظبي والعين مباريات البطولة التي تُقام بنظام نصف النهائي والنهائي.

وتُفتتح البطولة يوم 6 نوفمبر بمواجهة مرتقبة بين الزمالك وبيراميدز على ملعب آل نهيان في أبوظبي، تليها في اليوم نفسه مباراة ثانية تجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

أما النهائي سيقام يوم 9 نوفمبر على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، بينما تسبق المواجهة الختامية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب آل نهيان.

اقرأ أيضًا:

15 صورة لـ قصة كريستيانو رونالدو من طلب بقايا الطعام إلى ثروة بالمليارات

بصرف من جيبي ومليش سكن.. كيشو يوضح لمصراوي أسباب تمثيله أمريكا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رابطة المحترفين الإماراتية بطولة السوبر المصري الإمارات الأهلي الزمالك بيراميدز سيراميكا كليوباترا

