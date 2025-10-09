رسمياً.. تحديد مواعيد وملاعب بطولة السوبر المصري في الإمارات

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية رسمياً عن مواعيد وملاعب مباريات بطولة السوبر المصري التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أربعة أندية وهم، الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

وبحسب البيان الرسمي، تُقام منافسات السوبر يومي 6 و9 نوفمبر المقبل، إذ تحتضن العاصمة أبوظبي والعين مباريات البطولة التي تُقام بنظام نصف النهائي والنهائي.

وتُفتتح البطولة يوم 6 نوفمبر بمواجهة مرتقبة بين الزمالك وبيراميدز على ملعب آل نهيان في أبوظبي، تليها في اليوم نفسه مباراة ثانية تجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

أما النهائي سيقام يوم 9 نوفمبر على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، بينما تسبق المواجهة الختامية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب آل نهيان.

