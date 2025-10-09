مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

0 3
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

3 1
19:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

التشيك

0 0
21:45

كرواتيا

جميع المباريات

"بدونه لن أكون أنا".. رونالدو يكشف كيف ساهم علاج شعره في رفع ثقته بنفسه

كتب : نهي خورشيد

08:52 م 09/10/2025
    رونالدو في الجيم
    عطر كريستيانو رونالدو الجديد (1)
    كريستيانو رونالدو (7)
    كريستيانو رونالدو (1)
    كريستيانو رونالدو (2)
    كريستيانو رونالدو (9)

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الحالي وريال مدريد الأسبق، عن الدور الكبير الذي لعبته النظم العلاجية للشعر في ثقته بنفسه.

وقال رونالدو في تصريحات لمحطة Loud FM:"أفضل شئ هو أن تفعل كل ما تريده وأنت تملك شعراً جيداً، أليس كذلك؟ لو رأيتني بدون شعر، لن أكون نفس كريستيانو الذي تعرفه".

وأضاف مهاجم النصر :"بالنسبة لي، الشعر يُحدث الفارق الكبير في المظهر، لكن هناك كثيرين لا يهتمون إذا كان لديهم شعر أم لا، أنا فقط أعتقد أنك تبدو أفضل بالشعر، هذه وجهة نظري".

والجدير بالذكر أن رونالدو يعتبر شريكاً لشركة "Inspire"، المتخصصة في الثقة بالنفس والعناية بالشعر والجمال، والتي شهدت توسعاً كبيراً في الفترة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط بعد إنشاء أول فرع في الرياض.

كريستيانو رونالدو شعر رونالدو مركز رونالدو لعلاج الشعر النصر السغودي

