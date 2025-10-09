مباريات الأمس
"صديق مارادونا ولعب في نادي واحد".. أبرز 10 معلومات عن المدرب الراحل ميجيل روسو

كتب : نهي خورشيد

07:31 م 09/10/2025
كتب - نهى خورشيد

تلقت الجماهير الأرجنتينية وبالتحديد محبي نادي بوكا جونيورزصدمة قوية بوفاة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ميجيل روسو بعد صراع مع مرض السرطان.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن مدرب بوكا جونيورز الراحل ميجيل روسو، وفقاً لموقع الـ "الفيفا".

1- من مواليد 9 أبريل 1956، ورحل عن عمر ناهز 69 عاماً، بعد انتكاسة صحية عقب تعافيه من سرطان البروستاتا الذي شُخّص به عام 2017.

2- لعب روسو طيلة مسيرته الكروية لنادٍ واحد فقط هو إستوديانتس دي لا بلاتا من عام 1975 حتى 1988، ليُعرف بلقب One Club Man.

3- يعتبر أحد الركائز الأساسية في فريق إستوديانتس بقيادة كارلوس بيلاردو، وحقق معه بطولتي الدوري الأرجنتيني "المتروبوليتانو 1982 والناسيونال 1983"، ووصفه مدربه في أحد اللقاءات الصحفية بأنه "أذكى لاعب دربه في حياته".

4- شارك روسو في 17 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين، وكان ضمن قائمة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1986، لكنه غاب عن البطولة بسبب الإصابات.

5- بعد اعتزاله، خاض تجربة تدريبية ناجحة عبر عدة أندية أرجنتينية، ليصبح أحد أبرز المدربين في البلاد.

6- يعد روسو أيقونة لنادي روساريو سنترال الذي دربه في خمس فترات مختلفة "منذ 1997 وحتى 2023"، وتُوّج معه بلقب كأس الدوري الأرجنتيني للمحترفين عام 2023.

7- قاد بوكا جونيورز في كأس العالم للأندية 2025، في ثالث فترة له مع النادي بعد عودته في يونيو من العام نفسه.

8- في آخر ظهور له على ملعب "El Gigante de Arroyito" مع بوكا، ارتدى قبعة لإخفاء تساقط شعره بسبب العلاج "الكيماوي".

9- يعتبر روسو الصديق المقرب للأسطورة الراحل دييجو مارادونا.

10- نعى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) المدرب الراحل عبر بيان من رئيسه كلاوديو تابيا، عبّر فيه عن حزنه الشديد على فقدان رجل أحبته كرة القدم بكل تفاصيلها.

